屏東長治鄉通過自治條例 訂火燒庄戰役紀念日
2019-11-08 18:06
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
屏東縣長治鄉鄉民代表會，全體代表今天無異議通過「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，未來每年農曆11月11日即為長治鄉的「火燒庄保家衛台紀念日」，鄉公所也規畫系列活動，以及文化祭典，讓火燒莊戰役事蹟得以保存與流傳。
鄉長古佳川表示，長治鄉屬於六堆「前堆」，1895年發生乙未戰爭最後一役「火燒庄戰役」就發生在長興村一帶，為緬懷及感念客家先賢英烈保家衛台事蹟，因此以該戰役日期，每年農曆11月11日做為長治鄉紀念日，今天代表會一至通過訂定「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條例」，能讓長治鄉在地歷史事蹟得以流傳並發揚。
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長治鄉從今年起，每逢「火燒庄保家衛台紀念日」，鄉內各大路口將懸掛象徵火燒庄戰役意象之旗幟，同時在此戰役之地點辦理追思祭典及一系列富有在地客庄特色的活動，並邀請轄內鄉民代表會、各村、各社區及各國中小共同參與，一同追思紀念這個屬於長治鄉的紀念日。
古佳川表示，希望透過紀念日的形式，讓鄉親能見證這個屬於我們自己的榮耀，為這個在地前堆歷史事蹟感到驕傲，以身為保家衛台英勇先賢之後代子民為榮，更讓世人了解，發生於一百多年前本鄉先賢為保家衛台而壯烈犧牲的英勇忠義事蹟。
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