韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施
2019-11-08 17:27
聯合報 記者楊濡嘉
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜提出政府為學生負擔學貸利息，被綠營多所批評，高雄市副市長葉匡時和教育局長吳榕峯今天在高雄市議會表示，高市府會先行負擔高市高中職學生學貸利息，每年總額約1060萬元。
高雄市議員李眉蓁今天質詢時關心教育問題，也肯定韓國瑜提出國家為學貸付利息的政見，並問吳榕峯，高雄市教育局可不可能為有學貸的學生負擔利息？
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吳榕峯說，學貸的利率是教育部訂定，高雄市高中職學生的學貸，市政府教育局目前每年負擔利率2.16%，學生負擔1.15%，全市高中以下學貸案有2950件，教育局目前每年負擔利息680萬元左右，如果市府要負擔所有的學貸利息，每年要再多支出380萬元。
吳榕峯表示，教育局有在思考負擔全部利息，高雄市不是沒有能力，是涉及中央法規和整體性、全國一致性。
葉匡時說，這個額度市府是可以負擔的，原則上願意往這個方向努力，目前預算在議會審議，還需要議會支持。
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