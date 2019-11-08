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韓國瑜提國家負擔學貸利息 高市可能率先實施

2019-11-08 17:27聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜提出政府為學生負擔學貸利息，被綠營多所批評，高雄市副市長葉匡時和教育局長吳榕峯今天在高雄市議會表示，高市府會先行負擔高市高中職學生學貸利息，每年總額約1060萬元。

高雄市議員李眉蓁今天質詢時關心教育問題，也肯定韓國瑜提出國家為學貸付利息的政見，並問吳榕峯，高雄市教育局可不可能為有學貸的學生負擔利息？

吳榕峯說，學貸的利率是教育部訂定，高雄市高中職學生的學貸，市政府教育局目前每年負擔利率2.16%，學生負擔1.15%，全市高中以下學貸案有2950件，教育局目前每年負擔利息680萬元左右，如果市府要負擔所有的學貸利息，每年要再多支出380萬元。

吳榕峯表示，教育局有在思考負擔全部利息，高雄市不是沒有能力，是涉及中央法規和整體性、全國一致性。

葉匡時說，這個額度市府是可以負擔的，原則上願意往這個方向努力，目前預算在議會審議，還需要議會支持。

高雄市副市長葉匡時表示，市府原則同意高中職學生學貸利息由市府負擔。記者楊濡嘉／攝...
高雄市副市長葉匡時表示，市府原則同意高中職學生學貸利息由市府負擔。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議員李眉蓁促高市府率先讓高中職學生學貸免負擔利息。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員李眉蓁促高市府率先讓高中職學生學貸免負擔利息。記者楊濡嘉／攝影
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學貸高雄市教育局韓國瑜2020選舉

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