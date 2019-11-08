富味鄉技藝競賽 中山工商、同德家商參賽學生奪冠
2019-11-08 16:48
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
正修科技大學餐飲管理系今天舉辦「全國富味鄉技藝競賽交流會」，全台27所學校、31位高中職選手參賽，賽事分成中餐組與烘焙組。校方表示，競賽結果出爐，中山工商黃楨媚獲得中餐組第一名，同德家商林湘芸則是烘焙組第一名，兩人使用芝麻產品入菜與製作蛋糕，獲得評審老師高分評價。
正修科大指出，「全國富味鄉技藝競賽交流會」以推廣台產芝麻油及芝麻製品為宗旨，賽事分為中餐及烘焙兩組，中餐組指定菜色是麻油魚片，烘焙組則為戚風蛋糕，均要加入富味香食品公司的芝麻商品。
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比賽同時進行，兩組競賽學生情況截然不同，中餐組參賽學生對著魚片與魚頭磨刀霍霍；烘焙組則重視蛋白與蛋黃分離程序，評審老師由此觀察選手的烘焙技巧。
競賽結果今天下午出爐，中餐組前三名依序為中山工商黃楨媚、高餐大中潘逸展、中山工商陳琦聖，另有最佳創意獎南英工商黃彥謀。烘焙組前三名為同德家商林湘芸、光華高中許培葦、水里商工鐘煒程，以及最佳創意獎高苑工商張信秀。
正修科大表示，希望藉由交流讓對料理有興趣的高中職學生更認識芝麻，且將特色應用在料理創作上。
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