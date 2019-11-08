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拆到「不堪使用」為止 墾管處違建拆除來真的

2019-11-08 15:50聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁國家公園以低密度開發為原則，但違建在國家公園內仍處處可見，墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月還有第二波強制拆除行動；看到違法的房舍被機具毀損，有屋主抱怨可能是「背景」不夠硬，才被列入優先拆除名單；墾管處強調，對於民代的關心，清楚說明執法立場後，不會影響拆除作業。

墾管處表示，近年轄區內違建拆除工作，主要針對2011年後（墾丁國家公園第3次通盤檢討實施日的新舊違建基準日）新違建，和之前查報的舊違建有營業行為者優先執行，自住者採列管排拆，不在這幾波拆除範圍內，如違建戶正進行合法申請補照可以緩拆，但每2個月要回報進度，占用公有地者有營業行為者也列入拆除名單。

墾管處3天來共強制拆除14間列管和占用公有的違建，最具指標性的是高人氣的白砂露營區攤販區，民代到場關心拆除狀況，墾管處仍動用怪手拆到「不堪使用」為止，業者當場傻眼；墾管處表示，下月還有第二波強勢拆除動作，不會只是「象徵性拆除」，絕對是「來真的」。

墾丁國家公園依低密度開發原則，鄉村建築用地依法能蓋3樓、限高11 公尺，以保護「天際線」，但屋主為增加使用面積，多在請得使用執照後，違法在頂樓上增建，尤其是如雨後春筍般興起的民宿業者，長年下來已是「見怪不怪」的普遍現象；近年來在墾管處的強勢作為下，較過去收歛許多。

墾管處說，若屋主在執行強制拆除後又重建，墾管處會將屋主依違反建築法函送法辦，過去已有前例，不讓屋主心存僥倖。

墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月...
墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月還有第二波強制拆除行動。記者潘欣中／攝影
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墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月...
墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月還有第二波強制拆除行動。記者潘欣中／攝影
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墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月...
墾管處本周展開為期3天的14件違建強制拆除工作，依慣例拆到「不堪使用」為止，下月還有第二波強制拆除行動。記者潘欣中／攝影
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墾管處違建國家公園

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