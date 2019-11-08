高屏地區1.8萬件動物路殺 屏東林管處擬畫4生態廊道
2019-11-08 15:07
聯合報 記者江國豪
／屏東縣即時報導
高屏地區淺山生態，近年面臨環境汙染、資源過度使用與開發、人與動物競爭、外來種入侵等問題，林務局屏東林管處表示生態綠網建構已刻不容緩，近年透過與屏東科技大學森林系、冠昇生態有限公司等單位合作，進行生態資源盤點，並以圖層套疊進行分析，依地理區畫分4條生態廊道。屏東林管處為建構完備生態保育網路，今天在屏科大舉行「淺山生態保育工作坊」，邀集生態廊道範圍內權責單位、社區地方團體、ＮＰＯ、ＮＧＯ等單位，共同討論機關應對的工作項目與權責分配，建立保育策略。
據統計2012年至2018年9月，野生動物路殺資料（含非保育類）高雄市共收集1萬1212筆；屏東縣共收集7777筆。林務局屏東林管處課長林湘玲表示，透過農村環境友善、溪流生態連接、棲地破碎修補建構生態綠網，能減少物種死亡率，增加物種出生率與存活率，對於生物遷移、覓食、求偶與基因交流皆有正面效益。透過工作坊交流討論，能近一步了解高屏地區淺山生態所面臨的問題，同時進行資料盤點，指認地區內有哪些生態淺力的熱點，以及如何進行生態的串連，讓國土綠網架構在高屏地區能夠發揮，以增加物種的生物多樣性，讓人與自然能夠和諧共存。
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林說，目前透過資料盤點分析，依地區畫分北高雄月世界次生態廊道、高屏溪草鴞生態廊道、東屏東猛禽次生態廊道、淺山林地次生態廊道，4條生態廊道。另外，屏東9個原鄉即分佈於生態豐富區，原住民與自然共存，向來多以友善模式進行山林利用，先前來義鄉社區林業計畫，進行飛鼠棲地改善，也能透過綠網計畫，進一步促進生態復育。
屏科大森林系助理教授魏浚宏表示，透過森林系團隊ＧＩＳ地理資訊系統技術進行圖層套疊分析，能明確找出帶狀位置，修補綠網缺陷，並釐清人事時地物，由下而上進行修補，尤其第一線地方團體，所回報路殺數據、生態資料等是重要的分析依據，因此地方參與至為重要。
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