文化部大力支持 馬祖梅石演藝廳5.18億決標

2019-11-08 14:03 中央社 馬祖8日電



經文化部大力支持，馬祖梅石演藝廳統包工程6日決標，由山豐營造團隊以新台幣5.18億元得標承攬。連江縣政府文化處表示，工程將展開設計階段作業，希望民國111年下半年完工啟用。

文化處說，啟用後將作為發展在地表演藝術、文化教育及觀光重要設施。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

梅石演藝廳工程報文化部及行政院公共工程委員會審定綜合規劃報告等相關程序後，今年8月展開招標公告作業，今年10月完成統包招標評選、11月完成決標簽約程序，由曾兩度獲公共工程金質獎肯定的山豐營造股份有限公司、正興機電工程股份有限公司及黃孟偉建築師事務所共同承攬。

梅石演藝廳座落於南竿鄉清水村梅石營區，有天然壯闊的澳口景色，統包工程由黃孟偉建築師事務所統籌設計，設計理念將扣合馬祖文化意象、歷史發展軌跡等呈現在地特色及與環境共融特質。

文化處表示，完工後預計提供600席觀眾席的演藝廳空間，供馬祖居民、往來觀光客欣賞戲劇、音樂表演，舒適專業的表演設施也能使文化藝術者有專業演出場所，提升馬祖整體藝文品質，促成馬祖實現專業藝文表演的各種可能。