屏東大武山劇場 國內外60多名文化人接力開講

2019-11-08 12:56 中央社 屏東縣8日電



「南國漫讀節」的「大武山劇場」8日至11日登場。 圖擷自 「南國漫讀節」臉書粉絲專頁 分享 facebook 屏東第一個閱讀品牌「南國漫讀節」，即日起至11日登場的「大武山劇場」由60多名國內外知名文化人齊聚，近30場劇場式講座接力展演，今天有7場演講，作家鍾曉陽於晚上開講。

屏東縣政府文化處表示，以「大武山劇場」為題的活動，在勝利星村青島街、永勝5號、屏東演武場、南國青鳥等屏東市歷史場域同時展開，集結各地文化人、獨立刊物與在地作家，以文字編輯、詩歌、音樂、劇本等主題講座，透過對話勾勒在地的自然與人文風景。

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今天從下午開始有7場演講，晚上7時在屏東演武場，旅居香港多年的作家鍾曉陽將講演「停車暫借問：趙寧靜傳奇」，鍾曉陽的「停車暫借問」新版問世，專程返台「暫停屏東」，重現這段經典愛情。

9日有11場演講，當天勝利星村青島街邀請到重量級文化人龍應台、鍾永豐及林生祥同時登台，林生祥與鍾永豐以音樂吟詠鄉野南國；龍應台以生自土地的文字和她獨特的聲音，在林生祥的琴聲裡，讓大家看見「純粹大武山」；另有日本川本三郎與李明璁從「男人真命苦」看日本小鎮文化。

10日則有11場演講，作家張曉風與郭漢辰將帶領讀者重回過去，從大時代下的小人物故事，看見歲月遺留下的雪泥鴻爪；紀錄片導演黃淑梅與「颱風：在下一次巨災來臨前」作者林吉洋，將從影像和文字提醒人類看清自然的本質，與環境共生共存。

此外，還有詹宏志、張鐵志、馮翊綱、利格拉樂．阿烏、奧威尼．卡露斯、杜寒菘、王國安等來自各領域的文化人，一起呈現屏東精彩豐厚人文歷史，透過閱讀走進南國的人文與山海。11日更有一場藍皮火車之旅。

活動場次可上「2019南國漫讀節」活動網頁查詢。