楓紅燈海暈染屏東四重溪 今晚點亮掀夜間賞楓熱潮

2019-11-08 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年夢幻又浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路瘋狂轉載，成為爆紅的新景點，縣府今年打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氛圍，試燈期間就讓當地業者和遊客驚艷；屏東縣長潘孟安今天晚上主持點燈儀式後，也宣告為期3個月的四重溪觀光溫泉季正式展開，將再掀搶拍風潮。

四重溪觀光發展協會說，縣府去年在四重溪溫泉公園佈置浪漫的紫色薰衣草燈海，夜裡怎麼拍都美，吸引不少慕名而來的遊客，加上交通部觀光局國旅秋冬獎勵補助方案，訂房率較前年同期成長3成以上；今年的楓紅燈海美景同樣吸晴，有人反映更勝去年，今年同樣有國旅獎勵補助，可望再掀一波訂房熱，預期氣溫越低，住宿率將會再上升，單日往返賞景泡湯客也會增加。

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縣府觀光傳播暨國際事務處說，今年呼應公園內的日式風格，以秋冬季紅豔的楓葉為主題，以大大小小的燈飾點綴整座園區，除了樹木搭配火紅燈光宛如滿山楓紅，小木屋、泡湯區及路徑上都懸掛唯美楓葉與燈串，營造南國少見的秋季風情，遊客不用到高山或日本，在國境之南就能體驗「夜間賞楓」，拍出有別傳統楓紅的美照。