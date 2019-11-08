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楓紅燈海暈染屏東四重溪 今晚點亮掀夜間賞楓熱潮

2019-11-08 11:13聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣車城鄉四重溪溫泉公園去年夢幻又浪漫的紫色薰衣草燈海，美照在網路瘋狂轉載，成為爆紅的新景點，縣府今年打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氛圍，試燈期間就讓當地業者和遊客驚艷；屏東縣長潘孟安今天晚上主持點燈儀式後，也宣告為期3個月的四重溪觀光溫泉季正式展開，將再掀搶拍風潮。

四重溪觀光發展協會說，縣府去年在四重溪溫泉公園佈置浪漫的紫色薰衣草燈海，夜裡怎麼拍都美，吸引不少慕名而來的遊客，加上交通部觀光局國旅秋冬獎勵補助方案，訂房率較前年同期成長3成以上；今年的楓紅燈海美景同樣吸晴，有人反映更勝去年，今年同樣有國旅獎勵補助，可望再掀一波訂房熱，預期氣溫越低，住宿率將會再上升，單日往返賞景泡湯客也會增加。

縣府觀光傳播暨國際事務處說，今年呼應公園內的日式風格，以秋冬季紅豔的楓葉為主題，以大大小小的燈飾點綴整座園區，除了樹木搭配火紅燈光宛如滿山楓紅，小木屋、泡湯區及路徑上都懸掛唯美楓葉與燈串，營造南國少見的秋季風情，遊客不用到高山或日本，在國境之南就能體驗「夜間賞楓」，拍出有別傳統楓紅的美照。

觀光傳播暨國際事務處指出，試燈期間已吸引不少遊客到溫泉公園搶拍楓紅燈海暈染公園的美景，今晚點燈也宣告四重溪觀光溫泉季正式起跑，持續至明年2月9日，園內6間賣店將同步展售在地農特產、文創商品和提供餐飲服務；在車城鄉或溫泉區（旅宿或餐廳），單筆消費滿額或住宿一晚，就送「蔥寶毛巾」一份，白天則搭配各式生態旅遊遊程並提供接駁服務，加上觀光局秋冬遊補助措施，希望帶動恆春半島另一波旅遊熱潮。

屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜...
屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氣氛，試燈期間讓遊客驚艷。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜...
屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氣氛，試燈期間讓遊客驚艷。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氣氛，試燈期間讓遊客驚艷。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氣氛，試燈期間讓遊客驚艷。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府今年將車城四重溪溫公園打造暖紅和楓葉為元素的燈海區，營造溫暖浪漫的「夜間賞楓」氣氛，試燈期間讓遊客驚艷。記者潘欣中／攝影
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溫泉季屏東縣

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