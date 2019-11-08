樂群眷村築夢限量5戶 非營利型進駐期5年
2019-11-08 09:02
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市文化局開辦「樂群村駐村計畫—眷村築夢」，本期釋出5戶，從9月21日起至10月底舉辦了23場看屋服務，累計吸引近500人參加，入選名單可能只有1%。11月30日截止投件，想一圓眷村夢者要把握時間。
岡山樂群村為日治時期第11航空隊第23航空戰隊的軍官宿舍群，二戰結束後成為空軍訓練司令部司令、兩位副司令和接收要員等將官的官邸。原來在95年納入國防部眷村改建計畫，後因為岡山地區位階最高的日治時期官舍區，也是目前全台遺留最完整的空軍眷村，因而於99年全區畫定為保存區，也成為岡山眷村文化活化的指標之一。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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文化局表示，為鼓勵民間參與眷村活化拼圖，正式將陸海空三軍眷村拼湊完成，這次再度與國防部攜手合作，在岡山推出「樂群駐村計畫-眷村築夢」，限量5戶，不提供修復經費補助。這次眷舍均為「非營利型」，進駐期5年，免租金，歡迎嚮往日式宿舍或獨門獨院平房，熱愛眷村環境的民眾，把握最後投件機會，一圓眷村夢。
遠從宜蘭來看屋的民眾表示，自己是眷村長大，後來離鄉發展，眷舍前庭後院的環境在現今都市生活中簡直是天堂，注重孩子身心發展的他，特地帶全家人來看屋，希望有機會進駐眷村生活，讓孩子了解他孩提時候生活的樂趣。另外也有古蹟修復經驗豐富的民眾前來挑戰。
文化局表示，考量古蹟正式修復經費及技術門檻均高，容允進駐民眾以可逆式工法、小型局部修繕來維護古蹟。樂群駐村計畫雖不提供修繕補助經費，但未來進駐者裝修前，將延聘專家學者以一對一方式輔導進駐者修繕、管理維護古蹟，協助入選者進駐期間活化利用符合計畫精神。一方面引進民間力量參與古蹟日常管理維護過程，另一方面則希望藉由個人獨特生活經驗與創作視角賦予建物新生命
「樂群村駐村計畫—眷村築夢」投件申請截止日期到108年11月30日，12月至1月展開二階段審查作業。詳細徵選計畫內容可上以住代護官網http://khvillages.khcc.gov.tw/查詢。
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