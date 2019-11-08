高雄推動「以功代金」14年 總響應金額1500萬助環保
2019-11-08 07:48
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市環保局發表長期推動「以功代金」成果，自95年推動這項政策14年來，總響應金額將近1500萬元，共捐助17家社福團體，幫助對象超過千人。另外減少燃燒紙錢數量約179公噸，相當於減少排放二氧化碳268噸。
高雄市環保局副局長蔡秀玉表示，非常感謝長期支持並協助推廣的企業及社區大樓。環保局從95年推動時，響應金額18萬元；106年首創全年與四大超商合作，讓民眾隨時可透過全家、OK、萊爾富、統一等四大超商電子通路平台，捐助包括心路、家扶、勵馨、創世基金會等社福團體，響應金額大幅增加，截至今年10月累積達1500萬元，透過17家社福團體，幫助對象已超過千人。
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若換算成減少燃燒紙錢數量約179公噸，相當於減少排放二氧化碳268噸，約等於893萬棵樹一日吸收的二氧化碳量，同時也減少排放「細懸浮微粒PM2.5」達0.43公噸。
仁武區「遠見微笑大樓」管理主任洪健元非常認同「以功代金」的觀念及政策，認為既環保又做公益，還能避免焚燒紙錢引發的危險。他接手管理大樓後，開始向住戶推廣說明，獲得高達八成住戶熱烈回響，透過住戶的觀念溝通影響，現在有越來越多大樓加入「以功代金」行列。
食品公司廠長蔡宗澤表示，自己是心路基金會的志工，知道環保局推動「以功代金」政策，於是把觀念帶入公司，並自製淺顯易懂的宣導張貼在公布欄，向同事說明「以功代金」即是「減碳助人、利人利己，功德不在錢多錢少」，獲得近半數同仁響應，其中包括10多位新住民，大家一起環保做公益，愛護這片彼此共同生活的土地。
環保局空噪科長黃家俊表示，未來將透過網站或諮詢專線加強宣導，持續推廣邀集社福團體參，並落實校園基礎教育宣導，提升民眾接受度。請民眾將原本購買紙錢的費用捐助給社福團體，把對先人與神明的心意，轉化為直接幫助弱勢團體的扶助力量，減碳助人，做環保又兼顧公益，並功德迴向給先人，維護高雄市空氣品質。
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