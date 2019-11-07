國小主任批韓 市府：違反行政中立

高雄市國小人事主任假日參加「公民割草行動」論壇，上台批評市長韓國瑜，副市長葉匡時昨受訪說，此舉已違背行政中立。 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook 高雄市國小人事主任假日參加「公民割草行動」假日論壇，上台批評市長韓國瑜，被教育局要求寫3000字心得報告。綠議員昨聲援指公務員也能表達市政看法，主任並無違法。市府則聲明事務官、政務官規範不同，事務官不得公開身分參加。

當天在場的民進黨議員黃文益說，人事主任戴著口罩，說自己是公務員，並對韓國瑜的政見提出看法。另有民進黨議員說，人事主任假日參加活動，並無違法，不該遭秋後算帳。並反指市府政務官假日輔選才違反行政中立。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

副市長葉匡時受訪說，人事主任是敏感且重要的位子，一定要保持行政中立，在公開的場合批評長官的行為，已經違背行政中立。

對於要求寫報告，教育局長吳榕峯解釋，教育局的做法，就是用教育的方式，所以請他閱讀市府「第三屆第二次定期大會」129頁報告，讓他知道在這1年，教育局做了哪些事，然後寫心得報告。

葉匡時說，公務員假日可參加政治活動，甚至去連署都行，但公開表達政治立場、發言，並不適合。他並指像軍警，不同職位本來就有不同限制，與言論自由無關。

市府發聲明表示，依公務人員行政中立法，事務官與政務官在參與政治活動規範並不同，不可混為一談。市府並說，公務人員行政中立法規定，公務人員不得為特定政黨、政治團體或公職候選人，在大眾傳播媒體具銜或具名廣告、公開為公職候選人站台或助講等。另公務員服務法也規定，未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務談話。

市府指，該名人事主任已涉違法，但目前並未懲處，將依規定由考績委員會評估決定。

市府人事處副處長陳詩鍾說，公務員只要下班時間都可參加政治活動，但前提是以個人身分，如用公民、市民等身分參加，但若以公務員的身分，如公開表示自己是公務員，就有違法疑慮。