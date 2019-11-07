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國小主任批韓 市府：違反行政中立

2019-11-07 23:15聯合報 記者楊濡嘉蔡孟妤／高雄報導

高雄市國小人事主任假日參加「公民割草行動」論壇，上台批評市長韓國瑜，副市長葉匡時...
高雄市國小人事主任假日參加「公民割草行動」論壇，上台批評市長韓國瑜，副市長葉匡時昨受訪說，此舉已違背行政中立。 記者蔡孟妤／攝影
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高雄市國小人事主任假日參加「公民割草行動」假日論壇，上台批評市長韓國瑜，被教育局要求寫3000字心得報告。綠議員昨聲援指公務員也能表達市政看法，主任並無違法。市府則聲明事務官、政務官規範不同，事務官不得公開身分參加。

當天在場的民進黨議員黃文益說，人事主任戴著口罩，說自己是公務員，並對韓國瑜的政見提出看法。另有民進黨議員說，人事主任假日參加活動，並無違法，不該遭秋後算帳。並反指市府政務官假日輔選才違反行政中立

副市長葉匡時受訪說，人事主任是敏感且重要的位子，一定要保持行政中立，在公開的場合批評長官的行為，已經違背行政中立。

對於要求寫報告，教育局長吳榕峯解釋，教育局的做法，就是用教育的方式，所以請他閱讀市府「第三屆第二次定期大會」129頁報告，讓他知道在這1年，教育局做了哪些事，然後寫心得報告。

葉匡時說，公務員假日可參加政治活動，甚至去連署都行，但公開表達政治立場、發言，並不適合。他並指像軍警，不同職位本來就有不同限制，與言論自由無關。

市府發聲明表示，依公務人員行政中立法，事務官與政務官在參與政治活動規範並不同，不可混為一談。市府並說，公務人員行政中立法規定，公務人員不得為特定政黨、政治團體或公職候選人，在大眾傳播媒體具銜或具名廣告、公開為公職候選人站台或助講等。另公務員服務法也規定，未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務談話。

市府指，該名人事主任已涉違法，但目前並未懲處，將依規定由考績委員會評估決定。

市府人事處副處長陳詩鍾說，公務員只要下班時間都可參加政治活動，但前提是以個人身分，如用公民、市民等身分參加，但若以公務員的身分，如公開表示自己是公務員，就有違法疑慮。

公務員行政中立教育局葉匡時韓國瑜

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