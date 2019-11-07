高雄市維護身障學生權益 相關教育補助不打折
2019-11-07 21:03
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
針對社群打馬悍將粉絲團指高雄市長韓國瑜刪除今年身心障礙者特殊教育減免學雜費一事，高雄市教育局今天澄清並非事實，高雄市重視身障學生權益，今年相關教育補助完全不打折。
教育局長吳榕峯表示，高雄市106年度身障學生減免學雜費有7755人次申請，107年7659人次申請，受到少子女化因素影響，申請此項經費人數逐年遞減，所以109年相較於108年，預算減少117萬元。雖然身障學生減免學雜費經費減少，但在「身障生上下學交通費助」、「身障生教科書」等2項補助增加129萬元。幫助弱勢、偏鄉地區身障生解決交通就學問題，並增加視障生點字書、放大字體書等補助，以協助身障生學習品質。
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教育局表示，為落實照顧弱勢、偏鄉地區身障生，會持續提供各項特殊教育補助措施與資源，以維護身障生學習權益。
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