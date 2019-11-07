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金門產業園區推動 楊鎮浯掛保證110年完工

2019-11-07 20:57聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣工業會理事長陳緣姿今天偕同理監事到縣府拜會縣長楊鎮浯，大家都很關心金門產業園區目前推動進度，楊鎮浯表示，自他上任後指示建設處要繼續推動產遊博覽園區，讓特產業能在擺脫困境，目前全案預定年底前完成工程發包，於110年完工。

陳緣姿表示，金門縣產業類型皆屬於微型企業，現有工業區面積不足，產業界租地、建置廠房等投資不易，樂見縣府有「金門產遊博覽園區」的規劃，但園區內的公共建設，應包含污水、停車場等各項公共設施，縣府應盡快完善各項基礎建設；另外為使地區產業升級並提高競爭力，也應盡快讓產業園區完工，讓業者有標準且符合各項認證規範(ISO、HACCP等)的生產用地可以投資使用。

楊鎮浯表示，金門產業園區的推動，是希望能夠協助地區業者取得合法用地作生產用地、輔導合法工廠登記，為金門特色產業長遠發展打基礎，做為提升金門特色產業發展的能量，相關規劃與評估都已完成，支持繼續做下去沒有問題，反而是未來園區成立後的管理模式與相關問題，要請承辦單位要積極妥適處理。

縣府建設處表示，針對地區特色產業業者需求，於金湖鎮中山林段99地號及99-2地號等2筆土地作為基地，經縣府提案後行政院已核定為「離島重大建設計畫」，也爭取到經濟部前瞻計畫核定補助1億5,198萬元。目前已完成產業專用區都市計畫變更、環境影響評估、工程基本及細部設計，近期將召開園區工程發包前說明會，全案預定年底前完成工程發包，於110年完工。

金門產業園區用地面積約11.92公頃，都市計畫土地使用分區為「產業專用區｣(建蔽率為60%、容積率為300%)，扣除公共設施可提供5.66公頃土地讓在地業者往立體複合式優質產業園區發展；在整體規劃上，未來廠房、公共建築及公共設施、公用設備與周圍環境朝向共生共利，落實園區節能減碳的觀念，並採用資源有效利用之技術，維護生態環境平衡。屆時預計會帶來9.3億元產業產值、2億元觀光產值、提供340個就業機會，並增加每年稅收約7513萬元!

金門縣工業會理事長陳緣姿（右七）今天偕同理監事到縣府拜會縣長楊鎮浯（右八）。圖／...
金門縣工業會理事長陳緣姿（右七）今天偕同理監事到縣府拜會縣長楊鎮浯（右八）。圖／金門縣府提供
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金門楊鎮浯產業專用區

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