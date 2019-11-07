金門產業園區推動 楊鎮浯掛保證110年完工
2019-11-07 20:57
聯合報 記者蔡家蓁
／金門即時報導
金門縣工業會理事長陳緣姿今天偕同理監事到縣府拜會縣長楊鎮浯，大家都很關心金門產業園區目前推動進度，楊鎮浯表示，自他上任後指示建設處要繼續推動產遊博覽園區，讓特產業能在擺脫困境，目前全案預定年底前完成工程發包，於110年完工。
陳緣姿表示，金門縣產業類型皆屬於微型企業，現有工業區面積不足，產業界租地、建置廠房等投資不易，樂見縣府有「金門產遊博覽園區」的規劃，但園區內的公共建設，應包含污水、停車場等各項公共設施，縣府應盡快完善各項基礎建設；另外為使地區產業升級並提高競爭力，也應盡快讓產業園區完工，讓業者有標準且符合各項認證規範(ISO、HACCP等)的生產用地可以投資使用。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
楊鎮浯表示，金門產業園區的推動，是希望能夠協助地區業者取得合法用地作生產用地、輔導合法工廠登記，為金門特色產業長遠發展打基礎，做為提升金門特色產業發展的能量，相關規劃與評估都已完成，支持繼續做下去沒有問題，反而是未來園區成立後的管理模式與相關問題，要請承辦單位要積極妥適處理。
縣府建設處表示，針對地區特色產業業者需求，於金湖鎮中山林段99地號及99-2地號等2筆土地作為基地，經縣府提案後行政院已核定為「離島重大建設計畫」，也爭取到經濟部前瞻計畫核定補助1億5,198萬元。目前已完成產業專用區都市計畫變更、環境影響評估、工程基本及細部設計，近期將召開園區工程發包前說明會，全案預定年底前完成工程發包，於110年完工。
金門產業園區用地面積約11.92公頃，都市計畫土地使用分區為「產業專用區｣(建蔽率為60%、容積率為300%)，扣除公共設施可提供5.66公頃土地讓在地業者往立體複合式優質產業園區發展；在整體規劃上，未來廠房、公共建築及公共設施、公用設備與周圍環境朝向共生共利，落實園區節能減碳的觀念，並採用資源有效利用之技術，維護生態環境平衡。屆時預計會帶來9.3億元產業產值、2億元觀光產值、提供340個就業機會，並增加每年稅收約7513萬元!
留言