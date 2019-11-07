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離島居民參加大客車訓練有優惠 陳玉珍爭取費用減半

2019-11-07 19:57聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門立委陳玉珍近日發文要求公路總局持續辦理離島居民參加「甲類營業大客車駕駛人專業訓練班」的優免政策，成功爭取離島居民參加大客車訓練費用減半，約可節省25000元， 但名額僅有20名，陳玉珍呼籲想要參加乙類升甲類受訓的金門縣鄕親保握機會，提早預約。

現行乙類升甲類大客車要受訓101小時，約23天， 訓練費用為50923元， 公路總局曾經在106、107兩年減免外島地區學員1/2訓練費用， 但今年卻停辦了，陳玉珍認為離島駕駛人到台灣參訓，交通支出遠比台灣島内駕駛人高出許多，為減輕受訓鄉親的負擔。

陳玉珍極力爭取離島居民訓練費減半，因此在9月12日發文要求公路總局持續辦理離島居民參加「甲類營業大客車駕駛人專業訓練班」，減免1/2訓練費用之優惠措施，日前已獲得公路總局同意。因為此項訓練費優惠1/2方案是針對離島居民，包括了澎湖、馬祖地區都涵蓋在內，名額有限，請有意投入大客車司機訓練的朋友提早規劃。

欲報名、或訓練課程及相關問題請洽公路總局中部訓練中心（049）2339171轉203；陳玉珍委員國會辦公室電話：02-2358-6098。

金門縣立委陳玉珍近日發文要求公路總局持續辦理離島居民參加「甲類營業大客車駕駛人專...
金門縣立委陳玉珍近日發文要求公路總局持續辦理離島居民參加「甲類營業大客車駕駛人專業訓練班」的優免政策，成功爭取離島居民參加大客車訓練費用減半。記者蔡家蓁／攝影
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陳玉珍金門澎湖

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