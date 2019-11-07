11萬人口僅一處公共托嬰中心 葉匡時：爭取資源增設
2019-11-07 19:15
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
面臨少子化問題，蔡英文總統今天宣布政策利多，2至3歲托育補助不再有空窗期。高市府副市長葉匡時今天下午參訪大寮公共托嬰中心，居民與家長反應托嬰中心不足導致排隊等待人數眾多，另希望高市府放寬規定，滿2歲幼兒可延遲至學年結束才去銜接幼兒園。
高市府副市長葉匡時表示，公共托育中心數量確實不足，日後會增加預算解決問題，將責成相關單位研議閒置教室或世代中心增設公立托嬰中心可能性，逐年將公共托育服務的使用率從現在的20％擴充至23％。
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高市大寮區人口數約11萬人，全區僅有一座公共托嬰中心，市府社會局委託輔英大學辦理，招收50名2歲以下嬰幼兒，目前有28位幼兒排隊等待。副市長葉匡時今天下午偕同社會局長黃淵源參訪托嬰中心與育兒資源中心環境。
參訪過後，市府團隊與家長、托育中心人員座談。會社里長吳家怡與鄧姓家長反應，公托名額太少，小孩要就讀真的不容易，市府應找尋適當地點增加可托育人數。
黃姓家長則認為，高市公共托嬰中心供不應求，小孩滿2歲就必須離開，無法等到學年結束才銜接至幼兒園，自家小孩2月滿2歲，要等到8月才有幼兒園銜接就讀，空窗期間找尋保母或插班不易，希望高市可比照台北市，讓幼兒待至學年結束才離開。
另有托育人員反應工作繁重、薪水又低，希望師生比降低，以提升照顧品質。
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