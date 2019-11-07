高市議會教育衛環農林預算 退回大會

2019-11-07 18:21 中央社 高雄7日電



高雄市議會民進黨團不滿市長韓國瑜缺席總預算付委，31日霸占主席台杯葛，仍因國民黨護航通過。3個由民進黨擔任召委的教育等委員會今天都以付委程序未完成將預算退回大會。

高雄市議會有9個委員會，民進黨出任召委的3個委員會，包括教育、衛環及農林等在今天要進行預算一讀審查時，都以總預算付委程序未完成為由將預算退回大會，雖然國民黨籍議員表達反對，但人數優勢仍決議退回。

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不過，國民黨出任召集人的財經委員會依進度審查預算，至於在該委員會的民進黨議員則保留發言權。

教育委員會成員民進黨市議員陳致中在委員會開會後主張應將教育部門預算退回大會，他說，31日總預算付委，主席陸淑美並未處理議員的異議，逕行敲下議事槌宣布總預算付委，他認定付委未完備程序。

時代力量市議員黃捷、民進黨議員李喬如也支持陳致中主張，並說明議事規則沒規範非不可以，經表決，教育委員會以人數優勢決議將預算退回大會，讓原本等待預算審查的官員也只能返回市府。

國民黨團發布新聞稿批評，民進黨為反對而反對、怠惰失職、蓄意杯葛拒審預算，恣意橫行辜負選民所託。

教育和農林等委員會以總預算付委未完成退回大會，議會秘書長黃錦平表示「程序有完備、不夠完美」。