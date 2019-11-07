影／以空汙罰款為學生健檢 葉匡時：須研究適法

2019-11-07 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市副市長葉匡時今天下午與家長及老師座談時，有家長提及林園區工業汙染嚴重，希望政府能將收到空汙罰款，移一部分給鄰近學校，供學生免費健檢，不過，空汙罰款可否轉移健檢使用，適法性如何，葉匡時表示「還需要再研究看看」。

葉匡時今天下午視察高雄市林園區王公國小附設附幼稚園，希望能瞭解家長和老師的心聲，有家長提到因為林園是工業區，想知道政府是否有預算及追蹤小朋友的健康機制，或提用空汙罰款部分金額供學生或居民健檢。也有人提及，希望補助學校增設空汙監測器及空氣清淨機。

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葉匡時表示，他所知道的空汙罰款應該有特定的使用方式，他必須再了解是否可使用部分罰款金額，為學生或居民健檢。

據環保局表示，空汙罰款都進市庫，如果要使用空汙基金另做他用，必須走預算程序，先提計畫送基金審查委員會同意，再列入年度預算，送議會審查通過，不能直接挪用。

另有老師希望降低公立幼稚園的師生比，讓學生得到更好的照顧。不過葉匡時說，目前中央所定標準是1比15，因市府財政問題，只能比照中央標準。他說，「如果有錢的話，我也希望能降低」，但他也向老師說，比起我們小時候的老師，要照顧更多學生，現在的老師算是不錯了。