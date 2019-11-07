傳承部落農耕文化 屏東文樂國小從田中種出繪本

2019-11-07 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



芋頭為排灣族原住民的主食之一，日常飲食及大小慶典中，少不了芋頭料理端上桌。屏東縣來義鄉文樂國小全校60名學生，透過「食農教育」體驗芋頭從農田到餐桌的過程，同時深入認識排灣族農耕文化。並以排灣族語及中文製成雙語繪本「農芋農育」，盼傳統文化得以傳承與分享。

鳩浙恩澇文教協會，長期致力於排灣文化的深耕與傳承，以早期的農耕方式，帶著文樂國小學生哼著古調體驗種芋頭。從鬆土、栽種、採收，到作成各種傳統美食，以及搭建烘烤芋頭的芋頭窯等歷程。讓學生能認識祖先的生活智慧，並將所學繪製成圖，以雙語模式，創作出屬於自己家鄉的繪本。

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排灣族早期因居住山坡地上，環境較為貧脊，以山田燒墾輪休方式耕作作物，但因多為旱田，且取水不易，農作物主要則以小米、芋頭為主。而芋頭料理更是多樣，能簡單蒸煮食用、或以芋頭粉製成「奇拿富」，亦可製成芋頭乾長久存放，是排灣族飲食文化中不可或缺的重要元素。