退休教師為離島募書 近期又捐9千本書贈金門小學

2019-11-07 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



新北市板橋國小退休教師李聰任繼今年6月募集到7200本的書籍送給金門東半島的各國小後，近期又整理出9千多本童書，於近日送抵金門的金沙、開瑄、金鼎、古城等4校，小朋友收到書，都相當開心；李聰任則表示，希望讓學童充分享受閱讀的多元學習及教育，讓教室也飄散書香。

李聰任推動為偏鄉募書多年，足跡遍及離島地區，前年已經完成為澎湖偏遠小學募書的任務，去年捐助金門西半島的偏遠國小，今年6月募書捐給地區12所國小後，11月再度募書贈送給金沙、開瑄、金鼎、古城四所小學，學校每個班級可分到200本適合各年級能力的新舊課外讀物。

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李聰任在接受本報電話採訪時表示，這兩週來，他與13位社區義工媽媽一箱箱拆封整理，一本本依年級分類整理，共整理出9千多本童書 ，總共寄出130幾箱2手書，寄送給金門的4所小學44個班級教室成立班級圖書室。

金鼎國小的師生收到這批愛心書，大家都相當開心，學童幫忙開箱並把書籍擺到班上的圖書室。金鼎國小校長曾秀玲表示，為善不欲人知的李聰任老師，事先沒跟她們聯繫，她是後來輾轉詢問後，才得知是退休教師李聰任善行，李聰任的贈書舉動讓人感動，尤其同為教師，李老師的善舉更值得所有教師來學習，期盼將這份愛的種子傳遞下去。

曾秀玲說，此次學校共收到2800本的書，孩子打開書箱的那一剎那，都相當高興，感謝李聰任先生在閱讀推廣上的協助。這些書往後會長久性放在班級，讓孩子可以自由取閱，希望學生可以看到更多的書，透過閱讀，增進知識。