台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台中市一名女市民上午到太平區的永豐郵局匯款215000元，未料下午竟接到郵局通知說她的錢少了4千元，要她補錢，弄得她不知道該如何處理而把事情PO網，求教網友，網友各種意見都有，但大多認為當場臨櫃行員沒有點清，事後卻要人家再補錢，實在太沒有道理。

永豐郵局張姓代理經理指出，因為行員本身也不能確定缺的錢一定是出自這名女市民的匯款，所以後來沒有要這名女市民補錢，缺的錢會由行員自行吸收。

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台中郵局局長丘京華也指出，這樣的情況根本不應再向這名女市民要求補錢，缺損的錢是因行員疏失造成，理當由行員自行負責，郵局也會進一步查明相關的責任，並要求在應對顧客時，口氣和態度都應要和善。

這名女市民還指，這名行員說「點鈔機在點時和同事不知聊什麼，一時沒看就捆！」許多網友更以此說，行員自己不專心，竟把責任推給顧客，實在沒道理。

也有臉友寫出自己的遭遇，表示曾去銀行還學貸，也是早上去，下午打銀行竟打電話來說他沒拿錢給承辦人員；只因結帳時少了3千元，正好是他繳的金額。結果調監視器，他有拿錢給櫃台人員，而她也有收錢進抽屉的動作，「才還我清白」。