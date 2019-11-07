親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／林泓育差點轟出兩分砲 中華0:2落後日本

彰化員林驚傳女兒弒父 57歲男睡夢中遭刺不治

台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市一名女市民上午到太平區的永豐郵局匯款215000元，未料下午竟接到郵局通知說她的錢少了4千元，要她補錢，弄得她不知道該如何處理而把事情PO網，求教網友，網友各種意見都有，但大多認為當場臨櫃行員沒有點清，事後卻要人家再補錢，實在太沒有道理。

永豐郵局張姓代理經理指出，因為行員本身也不能確定缺的錢一定是出自這名女市民的匯款，所以後來沒有要這名女市民補錢，缺的錢會由行員自行吸收。

台中郵局局長丘京華也指出，這樣的情況根本不應再向這名女市民要求補錢，缺損的錢是因行員疏失造成，理當由行員自行負責，郵局也會進一步查明相關的責任，並要求在應對顧客時，口氣和態度都應要和善。

這名女市民還指，這名行員說「點鈔機在點時和同事不知聊什麼，一時沒看就捆！」許多網友更以此說，行員自己不專心，竟把責任推給顧客，實在沒道理。

也有臉友寫出自己的遭遇，表示曾去銀行還學貸，也是早上去，下午打銀行竟打電話來說他沒拿錢給承辦人員；只因結帳時少了3千元，正好是他繳的金額。結果調監視器，他有拿錢給櫃台人員，而她也有收錢進抽屉的動作，「才還我清白」。

還有臉友說，她之前也在郵局發生過類似的情形。她都辦完了，走到門口卻說她少給錢，她超不爽的，要他封櫃馬上清點，並調監視器出來，結果點了還多錢，行員只有說對不起，「算那門子xxx」。

台中市一名女市民上午到太平區的永豐郵局匯款215000元，未料下午竟接到郵局通知...
台中市一名女市民上午到太平區的永豐郵局匯款215000元，未料下午竟接到郵局通知說她的錢少了4千元，要她補錢。圖／翻攝自臉書
分享

郵局

相關新聞

寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50

影／以空汙罰款為學生健檢 葉匡時：須研究適法

2019-11-07 17:56

高市民進黨議員拒審分組預算 國民黨團批怠惰又失職

2019-11-07 17:36

中山大學仁武校區開放休憩 綠色隧道祕境怡人

2019-11-07 17:03

2019屏東美展徵選出爐 「屏東獎」作品吸睛

2019-11-07 13:54

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

「1215高雄反空汙大遊行」呼籲總統候選人出席

2019-11-07 11:21

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

「跟我來‧找樂去」音樂會之旅 學生學習劇場禮儀教育

2019-11-07 09:11

高市公共腳踏車 明年7月轉交局

2019-11-06 23:34

12強／屏市實況轉播台日大戰

2019-11-06 23:33

Wecare申請集會遭拒？ 葉匡時：假新聞

2019-11-06 23:30

議員關注高齡化 高市府：已到屏東取經

2019-11-06 23:24

明年大選 高屏已完成選務人員招募

2019-11-06 23:19

批韓講幹話 國小主任得交3千字心得

2019-11-06 22:59

高市總預算審查濺血 藍綠議員互告

2019-11-06 22:51

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

走出重度憂鬱人生 媽媽歌手姜俊玲為老人而唱

2019-11-06 19:48

到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19

投票最常發生的亂象原來是這個 屏縣選委會模擬演練

2019-11-06 15:31

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

兒早逝孫失聯獨居30年 「一日小孫子」到訪她落淚

2019-11-07 13:57

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

女議員賭太陽花國賠不上訴 柯文哲：妳已經輸500分雞排

2019-11-07 14:33

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

台中女市民上午匯款 郵局竟要她下午「補錢」

2019-11-07 17:42

竹縣市公費流感疫苗 下周五11月15日起開打

2019-11-07 11:22

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

林志玲婚宴傳在南美館 台南議員盼回溪北還推薦這地點

2019-11-07 13:55

林志玲要在台南市美術館出嫁？這個原因館方認為有困難

2019-11-07 15:58

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50

農地工廠納管亂象 坊間開價80萬打通關代辦

2019-11-07 14:00

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

二殯施工交通塞爆 柯文哲：我鼓勵網路公祭

2019-11-07 14:59

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

台南善化芝麻拌麵 紅到加拿大

2019-11-06 23:41

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

台中5處地下道再填平 太原路「不封閉施工」無須改道

2019-11-07 15:46

影／神明加持！金唐殿贈警示燈 佳里警為長輩點「光明」

2019-11-06 21:27

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

羅福星紀念館變裝重新開館 他孫女：不會淪為蚊子館

2019-11-07 15:56

中市府重罰中火被嗆不節電 市府：用電多表示經濟發展

2019-11-07 12:50

南方澳斷橋3年5.3億重建 理賠月底完成

2019-11-07 00:06

委外拖吊糾紛多 台南東區違規汽機車拖吊明年回歸警方

2019-11-07 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top