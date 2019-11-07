高市民進黨議員拒審分組預算 國民黨團批怠惰又失職
高雄市議會綠營議員再出招！民進黨議員過半的議會農林、教育、衛環3個審查委員會，今天把分組審查的預算「退回」大會，拒進行一讀會。國民黨團批民進黨為反對而反對、怠惰又失職。
民進黨團表示，因為10月31日議會大會主席副議長陸淑美未處理異議即逕行宣佈交付審查，付委程序既未完成，交付小組審查並無依據，應該退回大會。農林、教育、衛環三委員會經議決將3個委員會各局處的預算案退回大會。
民進黨團在其他委員會的議員，都採「保留發言權」的方式未參與一讀會審議。
高雄市議會相關人員表示，一讀會未審的預算，要到二讀會時由大會決定是另組委員會審議或由大會直接審議。
國民黨團表示，法理上來說，根據高雄市議會組織自治條例第20條的規定，議會為審查議案，設各種委員會，委員會設置目的就是要審查大會付委審查之各種議案及人民請願案，所以，委員會無權決定大會的決議有效或無效，子法不能違背母法這樣簡單的道理，民進黨會不知道嗎?如果不是無知，就是蓄意放棄職權，杯葛議事!自私的想要得到政治利益。。
對選民來說，這次預算審查，包括108年下半年度中央補助款和109年的總預算，攸關市政建設實在不容耽擱，民進黨又為反對而反對，口口聲聲為選民把關，其實才真的是辜負選民所託。
本次議會分組預算審查，其他委員會都如期完成，為推動市政建設而努力，只有教育、衛環和農林三個委員會，民進黨佔著人數優勢，就不審、拒審，既怠惰又失職，終將被選民唾棄。
農林審查委員會包括農業局、水利局、海洋局，委員包括民進黨林宛蓉（第一召集人）、民進黨黃秋媖（第二召集人）、無黨籍朱信強、民進黨林富寶、國民黨林義迪、民進黨張漢忠、無黨籍陳幸富。
教育審查委員會包括教育局、文化局、新聞局、空中大學、運動發展局，審查委員包括民進黨陳慧文（第一召集人）、時代力量黃捷（第二召集人）、國民黨李眉蓁、民進黨李喬如、國民黨童燕珍、國民黨蔡武宏、民進黨陳致中。
衛環審查委員會包括勞工局、衛生局、環保局、毒品防制局。審查委員為民進黨何權峰（第一召集人）、民進黨陳明澤（第二召集人）、民進黨黃明太、國民黨陳麗珍、民進黨張勝富、時代力量林于凱、國民黨劉德林、國民黨陳麗娜、無黨聯盟李順進。
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