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中山大學仁武校區開放休憩 綠色隧道祕境怡人

2019-11-07 17:03聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

中山大學今天舉辦「中山仁武、共創未來」仁武校區開放休憩啟用典禮，即日起至明年1月底，占地24公頃的中山大學仁武校區將開放民眾使用，作為地方休憩場所。校長鄭英耀表示，未來仁武校區預計規畫建置AI醫學、智慧健康及生態休憩三大園區，作為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，善盡大學社會責任。

中山大學西子灣校區因山坡地占比較高，多年來一直希望再闢設校區，後來獲得國防部與原仁武鄉公所同意無償撥用24公頃的軍方用地。教育部於101年12月核准籌設中山大學仁武校區，104年開始進行環境影響評估；今年4月通過環評後，學校隨即開始第一階段整地。今天宣布開放校區空間作為綠色廊帶生態休閒區，供居民休憩使用，預計明年初進行第二階段的整地工程

仁武校區預定地就在高雄市仁武區中正路保五總隊對面。校長鄭英耀表示，中山大學以「改善與縮短南北區域醫療資源差異」為願景，在仁武校區籌設成立醫學院，朝一系三所的方向規畫。其中「精準醫學研究所」和「生技醫藥研究所」已獲教育部審核通過，將於明年招生；「學士後醫學系」與「臨床心理學研究所」，也獲教育部同意先由醫學院評鑑委員會，針對醫學人力、課程規畫等面向進行認證，再續行審議。

鄭英耀說，未來若能順利成立醫學院，將是高屏地區第一所國立大學醫學院，有利於提升大高雄地區的醫療水準、協助醫療產業發展升級。中山大學也積極與高雄榮總、高雄長庚及高醫合作，並與六大市立醫院締約，連結區域醫療網絡，推動跨領域的醫學科技研發與產學合作。未來仁武校區將作為發展醫學研究及培育醫事人才的基地，導入精準醫學、生技醫藥、生物醫學、醫學科技等方向。

立委林岱樺、高雄市議員江瑞鴻、邱俊憲、張勝富、吳利成等民代，中山大學傑出校友龍慶鋼鐵公司董事長謝進南、舊振南食品公司董事長李雄慶等人，都出席今天的啟用典禮。來賓一起參觀仁武校區，區裡還有漂亮的綠色隧道，林蔭下還有好玩的盪鞦韆。鄭英耀說，這麼好的資源要分享給大家，歡迎民眾來仁武校區休憩、運動。

中山大學仁武校區裡有漂亮的綠色隧道，歡迎民眾來休憩運動。記者徐如宜／攝影
中山大學仁武校區裡有漂亮的綠色隧道，歡迎民眾來休憩運動。記者徐如宜／攝影
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中山大學舉辦仁武校區開放休憩啟用典禮，即日起至明年1月底將開放民眾使用。記者徐如...
中山大學舉辦仁武校區開放休憩啟用典禮，即日起至明年1月底將開放民眾使用。記者徐如宜／攝影
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中山大學舉辦「中山仁武、共創未來」仁武校區開放休憩啟用典禮，即日起至明年1月底將...
中山大學舉辦「中山仁武、共創未來」仁武校區開放休憩啟用典禮，即日起至明年1月底將開放民眾使用。記者徐如宜／攝影
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中山大學仁武校區即日起至明年1月底，開放民眾休憩運用。記者徐如宜／攝影
中山大學仁武校區即日起至明年1月底，開放民眾休憩運用。記者徐如宜／攝影
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中山大學醫學院教育部

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