寸草不生！萬丹泥火山噴發湧泥漿 農民心淌血

2019-11-07 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



屏東縣萬丹泥火山繼今年7月初後，昨晚二度噴發！有民眾開完笑說「泥火山噴發是慶祝中華隊在世界12強棒球賽中奪勝」，但由於正值萬丹紅豆第一期作開花期，滾滾泥漿從地底湧出，導致周邊農田「寸草不生」，農民心在淌血。對此，萬丹鄉公所表示，受損農民可依農業天然災害救助辦法申請救助。

萬丹赤山巖旁農地，昨天晚間10點多，10餘噴發孔湧出泥漿，村民點火讓天然氣燃燒，希望能盡早讓泥漿噴完。而當時火焰一度竄燒約5公尺高，橘紅色火光照亮夜空，吸引不少民眾前往圍觀，相隔10多公尺都能感受到溫度，也因噴發活動越趨激烈，警消不敢大意，前往進行管制。

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當地灣內村長陳玉意表示，昨晚獲報泥火山噴發，立刻通知鄉公所，請怪手到場掘溝引流，防止泥漿漫延，這回農田受損面積初估約影響超過6分，但面積應該會較今年7月首度噴發時少。陳玉意說，今天上午9點30左右火已熄滅，但泥漿仍繼續噴發，截至下午3點噴發口雖仍在冒泡，但噴發活動已趨緩。

萬丹泥火山上回噴發在今年7月初，相隔4個月二度噴發，滾滾泥漿從農田湧出卻也令農民心中淌血。萬丹鄉公所農業課表示，由於泥漿仍再噴發，受災面積還無法計算，而目前正值萬丹紅豆的第一期作開花期，預訂12月底、明年1月初之間採收，受損農民可依農業天然災害救助辦法申請救助。