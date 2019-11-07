2019屏東美展徵選出爐 「屏東獎」作品吸睛

2019-11-07 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



屏東縣政府文化處主辦的｢2019屏東美展」，362件作品經過各類委員專業審查，計有86件脫穎而出，屏東獎兩位得主分別為台南林亮吟及桃園黃元煜，文化處將於本月10日在屏東美術館頒獎，得獎作品展至12月15日止。

文化處指出，屏東美展是本縣年度重要美術盛事，徵選的作品共分成四類，以雙年展的方式，每年度徵求其中兩類的作品參賽，吸引來自全國各地熱愛藝術創作者參與，並提供相互切磋觀摩的平台。

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今年徵件分為第一類水墨、膠彩、書法、篆刻；第二類攝影、視覺設計、新媒體，來自全國各地共計362件作品，經初、複審選出屏東獎2名，優選40名，入選44名。評審群認為，今年作品主題展現出社會的多面性，質量並茂。

獲屏東獎的林亮吟以膠彩《嘻》在第一類勝出，評審黃冬富認為，此畫以寫實手法，作文學式的心象表現。畫中天真無邪的女童，跪坐在老宅前庭地面，雙手遮面而微露一眼，眼神與飛繞身旁之群鳥作微妙的互動，頗富「擬人」、「托物」的弦外之音，獲得評審委員們最多的共識，脫穎而出。

另一位屏東獎得主黃元煜數位攝影作品《印象拼貼-美麗家園》在第二類獲評審青睞，評審陳月英說，作者黃元煜以作品闡述其個人對生活空間領域的獨特觀察與反思，表現出作者特有和諧又衝突的美學形式，令人印象深刻。另外，作品呈現台灣地狹人稠與資源欠缺下的生活空間特色，是一種地方文化現象，也是問題反思的切入點，值得政府與人民共同來關注美麗家園。