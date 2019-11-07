親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄海洋及流行音樂中心（簡稱高流中心）人事案連續兩天被搬上高雄市議會議事殿堂，針對撤回林姓機要祕書出任高流中心副執行長一事，文化局長林思伶今天說明，因部分董事串連要修改執行長、副執行長任用辦法，令人感到驚訝才撤案。林思伶也強調，因有關利害衝突關係的母法下月將實施才修法，才會修改自治條例。

林思伶今天受訪時表示，今天和昨天有議員提到要「安插」人事到海音中心之事，「安插」這字眼非常奇怪，她6月17日就任文化局長時，高流中心已經沒有執行長，7月25日原來的副執行長辭職，但今年底高流中心有一場非常重要的測試場，她與核心幕僚討論時，想到趕快幫高流中心找到一位對測試場有幫助的副執行長，她覺得同仁做這樣的建議一定是好意，就去找什麼樣的人適合做副執行長。

她說，高流中心8月1日就要開董事會了，就一個星期的時間，又想到高流的伙伴對音樂節目製作和宣傳是有經驗的，所以要趕快找到傳播行銷和產業經營的人，因為在自治條例裡說高流需要好幾類人才，包括傳播行銷、音樂節目製作、還有產業經營；大家知道高流的量體非常大，將來招商會是高流除了音樂製作以外非常重要的工作，招商和傳播行銷做得好，將來才有可能自籌比例提高。

她表示，這是文化局當時的考慮，也按照「過去所有的行政程序或過去高流所有的作法，把議案提到董事會去」，可是在8月1日開董事會時，她非常的驚訝，董事裡竟然在還沒有開會之前就串連並提案要改變過去產生執行長或副執行長的辦法，開會的過程，她先處理其他議程，她也說她完全的尊重，有幾位董事在認識她並聽完當事人（林姓機要祕書）自我介紹之後，覺得可以接受，所以希望和簽名提案的幾位董事再找機會聊一聊，他們就自己去商量，可是回來之後還是有董事堅持要改變辦法。

林思伶說，她是主席，當事人在場，而且做了自我介紹，她和文化局遵照高流過去所有的做法在做，為什麼那天在不認識她、也不認識當事人的情況下，會有董事要做那樣的事情？她覺得那有害未來的溝通，所以當時就撤案（指林姓祕書出任副執行長案），並認為如果大家對當事人不認識，是不是以後再多多的交流？

她也希望高流的董事能真正幫助高流推薦未來的執行長或副執行長的人選，可是 到目前為止我也沒有收到任何推薦，她甚至去請幾位董事問他們依照他們的專長 ，可不可以來出任高流執行長？

「當我們用客觀和專業的方式在處理行政法人的過程當中，我們發現如果真的有極少數的董事利用這樣的機會做一些政治操作或妨礙了行政法人的發展，會是非常可惜的事情。」林思伶表示，昨天和今天議員的質詢是來自於什麼，其實是另外一個故事。

她提到之所以修改高流及文化局相關行政法人的自治條例，是因為有利害衝突關係的母法通過，12月要實施；利害衝突法的修改對於任何行政法人的董監事權責有一些規範，所以文化局必須去修改自治條例和行政法人的相關法規。

民進黨議員質疑修改這些自治條例是因為林姓機要祕書要出任高流中心副執行長的關係，林思伶說，完全沒有關係，而且下一位不見得是林祕書，因為那個事情已經過了，這樣的說法她昨天第一次聽到，非常驚訝，希望不要有人引用議員錯誤的詮釋或議員自己的詮釋，這對林姓祕書也不公平。

被問到認不認識李佳芬、高雄觀光局主任祕書高美蘭時，林思伶說她不認識，林祕書比她早到文化局，她也不告道林祕書認識誰，她們是非常好的合作伙伴，她到文化局之後知道文化局大部分的同仁都非常認真，有能力，大家合作非常愉快。

林思伶鄭重聲明，從昨天跟今天的議員質詢中，她發現文化局裡面是不是有「專門的同仁」把內部還在開會討論、甚至非正式會議的資料都外傳？這件事情相當為害公務員倫理和組織的文化。

高雄市文化局長林思伶對文化局內部資料和高流中心部分董事串連要更改執行長與副執行長...
高雄市文化局長林思伶對文化局內部資料和高流中心部分董事串連要更改執行長與副執行長任用辦法感到驚訝。記者楊濡嘉／攝影
分享

文化局民進黨公務員高雄市

相關新聞

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

2019屏東美展徵選出爐 「屏東獎」作品吸睛

2019-11-07 13:54

「1215高雄反空汙大遊行」呼籲總統候選人出席

2019-11-07 11:21

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

「跟我來‧找樂去」音樂會之旅 學生學習劇場禮儀教育

2019-11-07 09:11

高市公共腳踏車 明年7月轉交局

2019-11-06 23:34

12強／屏市實況轉播台日大戰

2019-11-06 23:33

Wecare申請集會遭拒？ 葉匡時：假新聞

2019-11-06 23:30

議員關注高齡化 高市府：已到屏東取經

2019-11-06 23:24

明年大選 高屏已完成選務人員招募

2019-11-06 23:19

批韓講幹話 國小主任得交3千字心得

2019-11-06 22:59

高市總預算審查濺血 藍綠議員互告

2019-11-06 22:51

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

走出重度憂鬱人生 媽媽歌手姜俊玲為老人而唱

2019-11-06 19:48

到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19

投票最常發生的亂象原來是這個 屏縣選委會模擬演練

2019-11-06 15:31

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

藍議員被撞流血還被告 國民黨團怒：不要作賊喊抓賊！

2019-11-06 12:42

罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請

2019-11-06 11:00

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top