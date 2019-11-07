親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從三大指標看高教崩壞 40所大學明年恐退場？

韓國瑜無緣豪宅爭議多 一堆人認賠殺出建商疑曾供貸

金門地檢署反賄選 深入前線駐地宣導

2019-11-07 13:48中央社 金門縣7日電

金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，對國軍官兵進行反毒反賄選法治教育宣導。檢察長洪家原說，唯有乾淨選舉才能安定軍心，專注保家衛國職責，軍中反賄選行動更具指標意義。

金門地方檢察署7日表示，地檢署反毒反賄選法治教育宣導6日前進擎天廳，由檢察長洪家...
金門地方檢察署7日表示，地檢署反毒反賄選法治教育宣導6日前進擎天廳，由檢察長洪家原（前排左3）主講，金防部指揮官賀政（前排左2）率官兵聆聽。中央社
分享

金門地檢署今天發布新聞指出，公職人員選舉攸關國家民主及法治的健全發展，法務部特別籲請全民參與反賄選，並鼓勵勇於檢舉賄選；為落實宣導效果，地檢署透過金防部法務組安排深入各前線駐地，先後在大膽守備隊、太湖營區幹訓班、擎天廳辦理反毒反賄選法治教育宣導。

地檢署表示，昨天在擎天廳的宣導由金防部指揮官賀政主持，600多名官兵聆聽。洪家原以深入淺出方式講授，讓官兵對平時艱深難懂的法律規定有了清楚的認識。洪家原提醒官兵反毒及反賄選的重要，更期盼大家將反賄選的觀念傳達給家人，提升金門地檢署的反賄選宣導效益。

金門地檢署為辦理第15任總統、副總統選舉暨第10屆立委選舉反賄選法治教育宣導活動，針對金門地區官兵加強反毒及反賄選的法治教育宣導。月中還將到烈嶼守備大隊等各駐地舉辦，期盼轄區駐軍全面參與，彰顯地檢署宣導反賄選、營造乾淨選舉的決心。

洪家原表示，唯有乾淨的選舉才能安定軍心，使國軍專注保家衛國的職責，人民才能安居樂業，為了美好的未來，軍中反賄選行動更具指標意義。

賄選金門

相關新聞

2019屏東美展徵選出爐 「屏東獎」作品吸睛

2019-11-07 13:54

高流中心人事 文化局長：有董事串連要改任用辦法

2019-11-07 13:37

「1215高雄反空汙大遊行」呼籲總統候選人出席

2019-11-07 11:21

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

「跟我來‧找樂去」音樂會之旅 學生學習劇場禮儀教育

2019-11-07 09:11

高市公共腳踏車 明年7月轉交局

2019-11-06 23:34

12強／屏市實況轉播台日大戰

2019-11-06 23:33

Wecare申請集會遭拒？ 葉匡時：假新聞

2019-11-06 23:30

議員關注高齡化 高市府：已到屏東取經

2019-11-06 23:24

明年大選 高屏已完成選務人員招募

2019-11-06 23:19

批韓講幹話 國小主任得交3千字心得

2019-11-06 22:59

高市總預算審查濺血 藍綠議員互告

2019-11-06 22:51

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

走出重度憂鬱人生 媽媽歌手姜俊玲為老人而唱

2019-11-06 19:48

到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19

投票最常發生的亂象原來是這個 屏縣選委會模擬演練

2019-11-06 15:31

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

藍議員被撞流血還被告 國民黨團怒：不要作賊喊抓賊！

2019-11-06 12:42

罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請

2019-11-06 11:00

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

志玲姐姐看過來！台南後壁嫁女兒有「嫁妝一條街」

2019-11-07 10:07

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

試打路燈報修電話竟是空號 桃園工務局長糗了

2019-11-07 11:29

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35

總統加持口碑爆棚 善化農會這款麵狂銷20萬包紅到國外

2019-11-07 07:16

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57

中台灣農博11日新社登場 彰化館限量打卡有農產好康

2019-11-07 07:21

沒台船基隆廠潛艦園區計畫？林右昌：議員問錯人了

2019-11-06 21:17

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

有好康！樹林露營區雙11重新開幕 優惠方案最低五折

2019-11-07 07:18

賣大腸蚵仔麵線 愛心女老闆2年送2千碗給獨老弱勢小孩

2019-11-07 11:03

高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K

2019-11-07 09:27

桃園5校特色課程 獲KDP國際認證標竿獎

2019-11-06 23:54

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

台東縣政總質詢 議員與處長白紙黑字對賭叫「阿公」

2019-11-07 10:21

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

盧秀燕健康公車啟動 亞大、長安醫院患者先受益

2019-11-07 11:26

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

台西綠能專區生變 地主質疑：為何放棄發大財機會

2019-11-06 13:36

低價菇充斥、菌種弱化 菇農哭哭

2019-11-06 23:31

宜蘭壯圍沙丘「雪景」 打卡新景點

2019-11-07 00:00

全台十大最美公路票選開跑 台東3條特色公路入圍票選

2019-11-07 11:33

挑戰人生下半場 ／退休體育老師葉榮聰 變身世界咖啡冠軍職人

2019-11-06 23:28

北捷中山站出現歐風小花店 成打卡熱點

2019-11-07 12:43

奧萬大吊橋暫封一周 南投處：仍會助山友通過

2019-11-06 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top