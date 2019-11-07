「瘋狂雙11」 身分證有這數字 百元住台南這家飯店

2019-11-07 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」祭出「瘋狂雙11」活動，西元生日中有「1」的人就可以用超優惠的「1111元」入住雙人豪華景觀客房，搭秋冬旅遊補助優惠等於每房僅需111元，百元價格兩人入住渡假飯店，絕對是今年雙11旅宿業最殺優惠！

台南趣淘漫旅搭時事推「瘋狂雙11」優惠專案搶攻市場，只要西元生日內有4個1（例1991年10月21日出生）的民眾，就可以用超優惠的1111元入住雙人豪華景觀客房，且一人符合資格兩人同行，搭配目前火熱進行中的觀光局秋冬旅遊補助，現折1千每房僅需111元。

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飯店表示，還依人數贈送飯店自助式早餐及六項冒險活動設施(自由落體/翱翔漫旅/高空漫步/攀岩競技/光束任務/全館解謎)，兩人入住吃飽玩飽睡飽只要百元，絕對是今年雙11必搶的最殺優惠！

「瘋狂雙11」優惠專案即日起至11月11日期間限定限量發售，可預訂今年12月31日前周日至周五入住，想在年底前搭配旅遊補助出遊的消費者千萬不能錯過。

「瘋狂雙11」活動網址：https://tainan.chamcham.com.tw/news/ins.php?index_id=230