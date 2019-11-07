檢討海音人事遭綠營批評 葉匡時：連檢討都不行很奇怪

2019-11-07 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



民進黨高雄市議員高閔琳昨在議會質疑文化局修改「高雄市流行音樂中心設置自治條例」等，要把自治條例中的董監事任期改為隨首長進退，要一次將40多位高流中心董事全解聘。副市長葉匡時今說，前朝很多政策人事確有檢討空間，否則換政府幹什麼？連讓市府檢討、討論的空間都不行，是很奇怪的思維。

副市長葉匡時。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高閔琳昨指，依據「行政法人法」第6條的規定，行政法人機關的董監事是任期制，和都市計畫委員會、環評委員會一樣，文化局的修改，並溯及到107年12月10日，等於違反母法「行政法人法」所訂定的任期制。

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她批市府不惜違反母法也要一次將40多位高流中心董事全數解聘，「無疑是韓國瑜、李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命。」但法制局長吳秋麗回說，行政法人法是有規定行政法人機關的董監事採任期制，但沒有明文規定「任期」如何定。

葉匡時今受訪時，再針對此事表示，訊息被外流的很嚴重，因為這根本就是內部會議討論，連公文、會議記錄都沒有，只是在討論的情況下，就被傳出去了，顯然有一些公務員違背了行政倫理。

此外，葉匡時說，這是市府還沒定案的事，如果有公聽會的話，當然議員可以表達意見。但市府只是在內部討論的情況下，她就開始質疑、質詢，甚至有一些假定假設市府會做什麼樣的特殊的人事處理，這並不妥當。

被問到會否覺得這是前朝人事護航，葉匡時說，他不願意做這樣的假設，他做人做事一向光明磊落，所以不願意去做那種他不知道的假設。但是很顯然，昨天高議員已經做了很多不當的假設，認為市府一定是會循私舞弊等。

「我們只是覺得前朝的很多的政策、人事有檢討的空間，否則我們換政府幹什麼呢？」葉匡時說，「她連讓我們檢討、討論的空間都不讓我們存在，我覺得這是很奇怪的一種思維。」