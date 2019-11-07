金門縣府率團赴台拚觀光 推介109年大型活動
2019-11-07 11:52中央社 金門縣7日電
金門縣政府觀光處今天表示，縣府和金門旅遊業者赴台灣各縣市舉辦推介會，預告明年石蚵小麥文化季、迎城隍、海灘花蛤季和金廈泳渡等大型觀光活動，供業者提早納入遊程包裝。
觀光處發布新聞稿表示，這5場推介會5日和6日在台中、桃園舉行後，明天轉往台北，12日和13日再移師高雄繼續拚場。
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丁健剛表示，赴台辦理推介會目的是希望向台灣旅行社業者、從業人員針對親子樂遊、工商團體、獎勵旅遊等客群需求介紹觀光資源，也預告明年各類大型觀光活動，讓業者能提早因應，納入遊程包裝。金門數家旅行業者也到場推廣自家遊程及各種優惠方案，獲得好評。
明年金門大型觀光活動包括2月馬拉松、4月石蚵小麥文化季、5月迎城隍、7月海灘花蛤季和金廈泳渡、9月中秋博狀元餅等，而受歡迎的老兵召集令明年也會持續辦理。
觀光處表示，在台中首場推介會吸引88名業者參與，台中市旅行商業同業公會理事長張進丁也前來共襄盛舉；昨天桃園推介會則有41名業者參與。
另外，這次赴台推介會除了獲得業者支持外，未來也將持續加強推介，結合金門縣業者赴台共同推廣金門觀光，向第一線旅行業者直接宣傳行銷，拓展多元客源市場。
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