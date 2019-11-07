高雄國際五星級飯店新開幕釋400職缺 平均薪資30K
2019-11-07 09:27
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄「義享天地」A館之「高雄萬豪酒店」即將開幕，11月9日、10日上午10點至下午4點，在義大世界購物廣場123露天市集B區1樓舉辦現場徵才活動，地址高雄市大樹區學城路一段12號，提供400個以上工作機會，平均薪資3萬元。高雄市勞工局左營就業服務站請有興趣的民眾把握面試機會，爭取順利就業。
勞工局表示，「義享天地」融合購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院及室內數位娛樂場，即將開幕，預計為高雄帶來許多商機及就業機會。其中「高雄萬豪酒店」已規劃準備營運，緊急招募400名優秀餐飲飯店服務業人才，11月9、10日特別在大樹區「義大世界」場地辦理現場面試活動。想轉職或待業的民眾、社會新鮮人、有志從事餐飲飯店業的求職民眾，可藉由面對面晤談機會，展現優勢條件，提升錄取率。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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勞工局也將在現場設置「跨域津貼及特定對象就業服務專區」，提供「就業促進津貼」諮詢服務，讓民眾了解各項就業獎勵政策及申辦方式。為方便求職民眾，徵才活動職缺資料已公布於高雄人力銀行網頁https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity，歡迎民眾先行上網瀏覽職缺，並填寫線上電子履歷。活動當天可透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料及投遞應徵時間。
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