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「跟我來‧找樂去」音樂會之旅 學生學習劇場禮儀教育

2019-11-07 09:11聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市愛樂文化藝術基金會與日月光文教基金會合作，11月推出「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，邀請高市交、高市國演出20場次，市區和偏鄉學子都有機會進入音樂廳欣賞職業樂團專業演出，了解專業場域、設備、服務及劇場禮儀教育，讓音樂教育進一步提升為國際視野的規格。

「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，邀請高市交、高市國演出，市區和偏鄉學子都有機會進入...
「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，邀請高市交、高市國演出，市區和偏鄉學子都有機會進入音樂廳欣賞職業樂團專業演出。圖／高雄市文化局提供
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「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，主要為了落實推廣校園音樂教育及鼓勵學童參與音樂活動，11月由高雄市國樂團和高雄市交響樂團兩大樂團擔綱，在大東文化藝術中心、高雄市音樂館、岡山文化中心、衛武營表演廳四個廳堂作為主要演出場地，邀請高雄國中小學校報名免費參加。

為了讓偏遠的學校學童也有機會接觸音樂表演，兩樂團更擴大足跡到偏鄉去，將現場演出的樂音直達六龜、桃源、旗津及林園等地區，讓孩子有機會走出校園、走入廳堂聆聽一場專業大型樂團的演奏。今年共有20場次、71所國中小、6157名學童參加，無論是學校數或學生數都比過往兩年增加更多，參與音樂會欣賞口碑已成為學校每年戶外藝文教學的選擇重點。

高雄市文化局表示，「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，讓學童從一進表演場館的開始，每一個場景的設置、樂器的認識、前台的引導服務，都是音樂教育的細節，同時於音樂會中教育學童在參加音樂會時應該有的禮儀，讓他們在不同情境中學習各種相關禮儀及音樂常識。今年在節目演出的設計上，別出心裁的安排了任務與線索讓學童們透過尋寶任務與音樂搭配去拆解出答案，結合耳熟能詳的經典曲目，引發學童音樂欣賞的啟發。

高雄市交響樂團指揮楊智欽還加入詼諧的帥氣特務尋寶橋段，將音樂曲目隨著劇情的高潮起伏帶入音樂演出中，今年採用更多的戲劇表現手法，將音樂曲目透過緊湊的劇情設計，以淺顯易懂又幽默方式，讓學童們留下深刻記憶。

高雄市國樂團指揮郭哲誠則以孩子們最熟悉的日本動畫-柯南偵探作為故事主角，呈現國樂名曲。

「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，邀請高市交、高市國演出，市區和偏鄉學子都有機會進入...
「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，邀請高市交、高市國演出，市區和偏鄉學子都有機會進入音樂廳欣賞職業樂團專業演出。圖／高雄市文化局提供
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「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，讓孩子了解專業場域、設備、服務及劇場禮儀教育。圖／...
「跟我來‧找樂去」音樂會之旅，讓孩子了解專業場域、設備、服務及劇場禮儀教育。圖／高雄市文化局提供
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交響樂團高雄市音樂會

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