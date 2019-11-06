12強／屏市實況轉播台日大戰

2019-11-06 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



屏東縣長潘孟安在縣長室拍短片為台灣隊加油，其中的摔倒橋段，網友大呼「誠意十足」。 記者翁禎霞／翻攝 分享 facebook

2019年世界十二強棒球錦標賽正在台中開打，吸引廣大球迷關注，政治人物也紛紛搭上這股賽事熱潮，與運動迷互動聚人氣。台北市長柯文哲、屏東縣長潘孟安拍影片助陣，拚連任的民進黨立委鍾佳濱今晚在競選總部準備超大螢幕實況轉播，為中華隊加油。

世界十二強棒球錦標賽攸關2020年東京奧運的參賽資格，中華隊必須晉級複賽，且最終戰績贏過南韓、澳洲兩支同為亞太區的代表隊，才能直接取得奧運資格。

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屏東縣長潘孟安近日在縣長室拍攝影片為台灣隊加油，「縣長阿伯」展現熱血一面，幕僚還安排縣長摔倒的橋段，讓網友覺得超有誠意，賽事進度及中華隊成績，縣長臉書也追蹤更新，果然很對年輕人的胃口。

今晚登場的台日大戰格外受矚目，鍾佳濱競選總部公告，今晚6點30分起在屏東市中山路競總前架起超大螢幕轉播，球迷可自備食物飲料觀賽。

國民黨屏東第一選區立委參選人葉壽山近日則在臉書發表「打造屏東體育產業城」政見，也持續轉貼分享中華隊的消息。