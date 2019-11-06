高市總預算審查濺血 藍綠議員互告

高雄市議會上周因高市府總預算案付委爭議，爆發全武行，多位議員掛彩，藍綠互控傷害。民進黨議員林宛蓉腦震盪住院，她昨到高雄地檢署控告國民黨議員劉德林傷害，當時頭破血流的劉德林反嗆「做賊的喊捉賊」，指民進黨混淆事實，他今天也要控告多名綠議員涉嫌傷害、告林宛蓉誣告。

民進黨高雄市議員林宛蓉（右二）昨在黨團議員陪同下，到地檢署控訴國民黨議員劉德林涉嫌對她勒脖又壓倒在地，委律師遞狀提告傷害罪。 記者林伯驊／攝影 分享 facebook

高雄市藍綠議員上周因為市長韓國瑜請假未出席市政總預算審查，民進黨議員集體霸占主席台阻止開議，與國民黨議員爆發激烈推擠衝突，林宛蓉腦震盪住院，昨她控訴遭國民黨議員劉德林對她「勒脖、壓倒在地」，由民進黨團議員陪同到雄檢告傷害罪。

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林宛蓉昨在同黨議員李喬如、陳慧文等人攙扶下走向雄檢大門，她說，迄今依然頭暈目眩，不能講太多話，昨委由律師遞狀完成提告。

林宛蓉指控劉德林用強壓重推方式把她壓倒在地，她當時一直喊「不要碰我、不要碰我！」劉事後連一通電話都沒有，太沒人性。林並批國民黨議員為「落跑市長」背書、護航，背棄279萬高雄市民不顧。

上周高雄市議會藍綠爆發肢體衝突，國民黨議員劉德林（中）昨偕同國民黨團開記者會，怒批民進黨「做賊的喊捉賊！」 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

劉德林則與國民黨團出面譴責民進黨「做賊的喊捉賊」，議員李雅靜說，劉德林當場流血受傷、腦震盪住院，頭上縫了5針，民進黨「打人的喊救命」，批民進黨議員「作秀無下限，讓人看笑話」。

劉德林說，10月31日議會發生暴力衝突，充分凸顯民進黨的暴力本質，他身為受害者，看到民進黨含血噴人、企圖混淆事實及栽贓，深感痛心。他決定透過法律途徑來討回公道，定今天上午到高雄地檢署控告出手傷害他的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻，及誣告他的林宛蓉，分別控告傷害及誣告。

劉德林說，當天各媒體都拍到影片，民進黨在人數過半時用人數暴力，人數少的時候用行動暴力，希望大家共同檢視。