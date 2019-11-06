親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高市總預算審查濺血 藍綠議員互告

2019-11-06 22:51聯合報 記者蔡孟妤林伯驊／高雄報導

高雄市議會上周因高市府總預算案付委爭議，爆發全武行，多位議員掛彩，藍綠互控傷害。民進黨議員林宛蓉腦震盪住院，她昨到高雄地檢署控告國民黨議員劉德林傷害，當時頭破血流的劉德林反嗆「做賊的喊捉賊」，指民進黨混淆事實，他今天也要控告多名綠議員涉嫌傷害、告林宛蓉誣告。

民進黨高雄市議員林宛蓉（右二）昨在黨團議員陪同下，到地檢署控訴國民黨議員劉德林涉...
民進黨高雄市議員林宛蓉（右二）昨在黨團議員陪同下，到地檢署控訴國民黨議員劉德林涉嫌對她勒脖又壓倒在地，委律師遞狀提告傷害罪。 記者林伯驊／攝影
分享

高雄市藍綠議員上周因為市長韓國瑜請假未出席市政總預算審查，民進黨議員集體霸占主席台阻止開議，與國民黨議員爆發激烈推擠衝突，林宛蓉腦震盪住院，昨她控訴遭國民黨議員劉德林對她「勒脖、壓倒在地」，由民進黨團議員陪同到雄檢告傷害罪

林宛蓉昨在同黨議員李喬如、陳慧文等人攙扶下走向雄檢大門，她說，迄今依然頭暈目眩，不能講太多話，昨委由律師遞狀完成提告。

林宛蓉指控劉德林用強壓重推方式把她壓倒在地，她當時一直喊「不要碰我、不要碰我！」劉事後連一通電話都沒有，太沒人性。林並批國民黨議員為「落跑市長」背書、護航，背棄279萬高雄市民不顧。

上周高雄市議會藍綠爆發肢體衝突，國民黨議員劉德林（中）昨偕同國民黨團開記者會，怒...
上周高雄市議會藍綠爆發肢體衝突，國民黨議員劉德林（中）昨偕同國民黨團開記者會，怒批民進黨「做賊的喊捉賊！」 記者蔡孟妤／攝影
分享

劉德林則與國民黨團出面譴責民進黨「做賊的喊捉賊」，議員李雅靜說，劉德林當場流血受傷、腦震盪住院，頭上縫了5針，民進黨「打人的喊救命」，批民進黨議員「作秀無下限，讓人看笑話」。

劉德林說，10月31日議會發生暴力衝突，充分凸顯民進黨的暴力本質，他身為受害者，看到民進黨含血噴人、企圖混淆事實及栽贓，深感痛心。他決定透過法律途徑來討回公道，定今天上午到高雄地檢署控告出手傷害他的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻，及誣告他的林宛蓉，分別控告傷害及誣告。

劉德林說，當天各媒體都拍到影片，民進黨在人數過半時用人數暴力，人數少的時候用行動暴力，希望大家共同檢視。

民進黨國民黨高雄市傷害罪

相關新聞

高市公共腳踏車 明年7月轉交局

2019-11-06 23:34

Wecare申請集會遭拒？ 葉匡時：假新聞

2019-11-06 23:30

議員關注高齡化 高市府：已到屏東取經

2019-11-06 23:24

明年大選 高屏已完成選務人員招募

2019-11-06 23:19

批韓講幹話 國小主任得交3千字心得

2019-11-06 22:59

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

走出重度憂鬱人生 媽媽歌手姜俊玲為老人而唱

2019-11-06 19:48

到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19

投票最常發生的亂象原來是這個 屏縣選委會模擬演練

2019-11-06 15:31

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

藍議員被撞流血還被告 國民黨團怒：不要作賊喊抓賊！

2019-11-06 12:42

罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請

2019-11-06 11:00

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

世界婦女庇護大會 蔡總統致詞

2019-11-05 23:58

拉瓦克部落 將採異地安置

2019-11-05 23:39

7年大限到！高市勞工夜市11日熄燈

2019-11-05 23:38

潘孟安：屏東交通平權應獲重視

2019-11-05 23:36

烈嶼「人進來」 將設新兵訓練中心

2019-11-05 23:20

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

這些商圈客人不見了…學校停辦、北遷 衝擊社區商圈

2019-11-06 00:19

女消防員擺爛稱怕火救災先躲 黃偉哲嘆：聞所未聞

2019-11-06 11:51

林志玲將在台南後壁辦喜宴？地方：熱烈歡迎！

2019-11-06 15:56

鼻頭角聽濤營區開放了 民眾驚呼：好美喔！

2019-11-06 07:38

國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18

板橋老舊自來水管爆 24里停水延長48小時

2019-11-06 14:31

好消息！宜蘭人爭取10幾年 鐵路高架終於審查過關了

2019-11-06 17:34

高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57

2億私菸從台船基隆廠過 潛艦園區議員憂恐成國防漏洞

2019-11-06 14:27

造橋農會監事會2人相繼病故「不成會」 年底前將補選

2019-11-06 20:13

非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31

邰智源大啖嘉市美食 與黃敏惠驚喜相遇

2019-11-06 14:33

桃園公車開前門不開後門惹怨 市府交通局拚拉高裝機率

2019-11-06 15:34

鐵路高架化「有條件通過」 宜蘭負擔55.72億

2019-11-06 19:18

泰安鄉山地管制區可望解禁 不用申請就可欣賞美景

2019-11-06 17:53

秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50

6度超收更高達2倍 蘆洲私幼中冠被停業1年

2019-11-06 15:10

影／板橋水管也爆了！ 7500戶停水24小時

2019-11-06 13:32

蔡英文在嘉義縣得票逾6成 議員批前瞻預算不成比例

2019-11-06 10:27

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19

嘉市設共桿越線照相開罰？市府：假消息勿轉傳

2019-11-06 13:28

台南棒球場轉播12強賽 螢幕太遠被譏像視力測驗

2019-11-06 15:35

東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54

好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13

美爆了！歡樂耶誕城11月15日開城 光廊會變色

2019-11-06 15:40

基隆正濱色彩屋 獲國際景觀大賞卓越獎

2019-11-06 17:43

南迴公路草埔隧道通車在即 安朔村民對命名有異議

2019-11-06 09:18

彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32

台東基督教醫院首位放射腫瘤專家鄭鴻鈞醫師進駐

2019-11-06 12:19

國小主任假日批韓國瑜要寫報告 教師工會憂寒蟬效應

2019-11-06 21:31

台東重啟焚化爐預算遭立委凍結 環保局長必要北上溝通

2019-11-06 16:09

台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38

他9個月撿了2788公斤農藥空瓶 拿3萬元獎金

2019-11-06 16:40

綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34

桃市砸百萬辦木雕賽得獎品竟放走廊 議員疑淪廢棄物

2019-11-06 14:32

聽佛樂的白蘆筍供不應求 彰化縣農會看到商機要增產

2019-11-06 18:47

山區地獄級路況！ 這群熱血醫守護無醫村居民1甲子

2019-11-06 09:11

罷韓團體指控集會遭拒 高市府駁斥：是沒來申請

2019-11-06 11:00

故宮南院園區樹少花也少？嘉義縣議員批遊客留不住

2019-11-06 14:33

基隆立委參選人宋瑋莉、蔡適應叫陣 為潛艦園區吵起來

2019-11-06 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top