國小主任假日批韓要寫3千字報告 教師工會憂引寒蟬效應

2019-11-06 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



罷韓團體「公民割草行動」10月13日舉辦一場公民假日論壇，一名市府公務員上台發言「韓國瑜每天都在那邊講幹話」，事後被查出他是一所國小人事主任，高雄市教育局要求該名主任寫3千字報告。這位主任表示，現在不方便向媒體表達任何想法和立場。高雄市教師職業工會則認為，教育局矯枉過正，怕會造成寒蟬效應。

「高雄公民割草行動」舉辦公民假日論壇，開放民眾登記上台發言，其中一名市府公務員戴著口罩上台發聲，指「韓國瑜每天都在那邊講幹話，搞得高雄市政府只會講空話一樣。」

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民進黨高雄市議員高閔琳今天在議會質詢，質疑這名主任被秋後算帳。吳榕峯表示，因為主任說我們都沒有做事，其實教育局在過去10個月做了雙語、雙機、對弱勢族群的照顧、讓北漂老師回來等，所以先把教育局在議會的專案報告讓主任看，請他先寫3千字的心得感想。

吳榕峯認為這位主任是教育人員裡面的一環，並不是議員、也不是立法委員，不能隨便批評教育局，這個是有公務員的考績法可以去處理。但目前沒有對這位公務員任何裁罰。