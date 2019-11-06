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高雄「濱線祭」帶來西子灣畔彩繪 賞夕照可同時打卡

2019-11-06 21:15聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市鼓山區主辦的「 2019鼓山哈瑪星濱線祭」活動雖劃下句點，但與哈瑪星有關的20公尺彩繪，就留在西子灣畔的十八王公廟的坡道上。鼓山區長林福成表示，會繼續努力爭取預算將整個步道繪滿哈瑪星與鼓山的美景意象，讓前往西子灣欣賞夕照的遊客打卡拍照，並經由彩繪對哈瑪星與鼓山有更多的認識。

「 2019鼓山哈瑪星濱線祭」本月2日、3日在哈瑪星、駁二舉行，主辦單位今天將民眾繫掛在福船的祈福卡收集之後，送到哈瑪星代天宮向五府千歲稟告祝禱後燒化。林福成說，這是依古禮進行， 有人留言「國泰民安」、「天佑高雄」、「全家平安」、「平安長大」、「學業進步」，更有年輕學子寫下「希望不要被學校退學」，他也寫下「重現哈瑪星濱線風華，人進得來，貨出得去，大家平安喜樂，發大財」，希望大家的祈願都能上達天聽。

配合這次「濱線祭」，鼓山區公所在西子灣中山大學校門口旁十八王公廟坡道設置近20公尺的的彩繪意象，讓前來欣賞西子灣美景與夕照的遊客打卡拍照留念。

十八王公廟的坡道不只20公尺，只是區公所經費有限，這次只能彩繪這樣的長度，儘量將哈瑪星特色及美景呈現。林福成說，未來公所會繼續努力爭取預算，將整個步道繪滿哈瑪星與鼓山的美景意象，不只讓前來欣賞西子灣美景與夕照的遊客打卡拍照，更盼經由彩繪認識哈瑪星與鼓山，朝觀光景點方向努力，未來讓哈瑪星經濟活絡。

高市民政局和鼓山區公所規畫舉辦的2019哈瑪星濱線祭，重現1935年高雄港祭，打造重達2噸福船，哈瑪星代天宮、武德殿、鼓山國小、社團、社區、里鄰居民都熱心參與，今天擇吉時焚燒的祈福卡就有近500民眾索取後寫上心願繫掛在福船上。

高雄市民政局鼓山區公所配合「 2019鼓山哈瑪星濱線祭」，在十八王公廟的坡道上彩...
高雄市民政局鼓山區公所配合「 2019鼓山哈瑪星濱線祭」，在十八王公廟的坡道上彩繪20公尺鼓山風貌，讓前往西子灣的遊客打卡拍照。圖／高雄市鼓山區公所提供
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2019鼓山哈瑪星濱線祭的祈福卡，今天依古禮祝禱後燒化。圖／高雄市鼓山區公所提供
2019鼓山哈瑪星濱線祭的祈福卡，今天依古禮祝禱後燒化。圖／高雄市鼓山區公所提供
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