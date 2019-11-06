國小主任批韓國瑜無作為 高市教局要他寫3千字報告

2019-11-06 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市一位國小主任在公民割草論壇台上批評高市府無作為，被教育局罰寫3000字報告，議員高閔琳（中）和議員簡煥宗（左一）、何權峰（左二）、邱俊憲（右二）、李柏毅（右一）昨天聲援那位主任。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄市一名國小主任10月13日參加民間團體「公民割草行動」舉辦的公民假日論壇，上台批高雄市長無作為，後來被教育局要求寫3000字報告，高雄市議員高閔琳等民進黨議員今天在總質詢中聲援該名主任。教育局長吳榕峯說，那名主任是教育人員裡面的一環，必須知道教育局這10個月來做了哪些事情，因為主任不是議員，不是立法委員，不能隨便批評教育局。

「公民割草行動」發起罷免高雄市長韓國瑜，10 月13日在三民公園舉辦公民假日論壇，許多人上台批評韓國瑜和高雄市政府，其中一名自稱是公務員的男子上台批韓國瑜「每天都在那邊講幹話」，高雄市政府只會講空話，後來被查出這名男子是一間國小的人事主任。高閔琳昨天在議會質詢時問副市長葉匡時和吳榕峯，這名主任會不會被秋後算帳？吳榕峯表示已請這名主任寫3000的心得感想。

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葉匡時答詢時表示，市府依法行政，絕無刻意以政治因素去處理相關事件。

吳榕峯說，那位人士確實是一個國小的人事主任，因為有表明身份，教育局現在處理，第一個就是，該名主任說教育局都沒有做事，可是教育局在一年裡做了許多事情，所以教育局把議會的專案報告給那名主任看，請他先寫3000字心得感想；教育局做了雙語教學、裝設雙機，也做弱勢族群的照顧、讓北漂老師回來。

吳榕峯受訪時說，他覺得那名主任是教育人員裡面的一環，必須知道教育局這10個月來做了哪些事情，因為那名主任不是議員，不是立法委員，不能隨便地批評教育局，這個有公務員的考績法可以去處理，現在還沒有完全處理完畢，可是先讓主任去看看教育局這10個多月來至少做了5件事情，雙機、雙語、弱勢族群的照顧、北漂老師回來和增設幼兒園，這些難道那名主任都不知道嗎？他覺得有的時候，做一些事情要看事實來說話，而不是隨便講。

高市新聞局長王淺秋表示，學校內有校務評議委員會依據相關考績法的規定，例如有汙辱公署，或者是有侵害同事共同的聲譽等進行調查，「我們沒有從來沒有立刻要求或做任何的懲處，那如果依據考績法，這個公務員有問題的時候，才會加以處理。」