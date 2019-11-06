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走出重度憂鬱人生 媽媽歌手姜俊玲為老人而唱

2019-11-06 19:48聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

幼年遭遇家暴，年輕時又失婚，單親媽媽姜俊玲曾因三餐不繼，經濟困頓犯憂鬱長達20年，後來因緣際會替好友代班駐唱，竟在音樂中獲得療癒，3年前她並重拾書本念大學進修部，透過學習走不出不一樣的人生，今年在學校「圓夢計畫」協助下，她走進安養院為長輩而歌，撫慰老人家孤單心靈。

「人生就是戲、看不完的戲」，獲選為正修科大今年度「圓夢巨人」之一的姜俊玲，今天戴上自己手作的髮飾耳環，穿上禮服獻唱，低沈渾厚的歌聲，扣人心弦，其實她的真實人生，即花20年從憂鬱低谷，走向豁然，就像一齣勵志戲劇。

身高167公分的姜俊玲，天生是衣架子，年輕時當過模特兒，做過秀導，現在已年近6旬，仍體態優雅。

姜俊玲說，自己出生於家暴家庭，從小有憂鬱傾向而不自知，失婚後獨立撫養兩個孩子，曾經身無分文，沒錢讓兒子念幼稚園，以致後來兒子學業都跟不上。受到生活壓力逼迫，她憂鬱症發作，每次住院短則半個月，長2、3個月，後來因緣際會替朋友到鋼琴酒吧代班演唱，賺到不少小費，生活獲得改善後才漸漸走出憂鬱人生。

姜俊玲三年前重拾書本，想補回過去沒能拿到的學經歷，但因年歲不小，功課壓力又讓她好焦慮，好在她念的美容門市企業管理系，學習很多，克服心理障礙後從二專一路念到二技，現在已是大四生。

卸下心靈枷鎖的姜俊玲，人生找回自信，她不忘回饋社會，上個月24日即在學校「圓夢計畫」協助下，到護理之家獻唱許多經典國台語歌曲，讓老人家重拾過去美好回憶。

正修科大另一名「圓夢巨人」是時尚生活創意設計系學生張雅涵，她從小對數學課程有學習障礙，直到念大學後才開啟其他潛能，這次她製作羊毛氈吊飾與襪子娃娃玩偶義賣，全數捐贈華山基金會。

校長龔瑞璋表示，學校自106年推出圓夢計畫，今年選出的兩位圓夢巨人雖然有先天及後天限制，但憑著堅定的毅力與決心，終能克服挫折、發揮所長也回饋社會。

媽媽歌手姜俊玲在歌唱事業中找到療癒，念了大學後，她也發揮所長，到護理之家演唱，撫...
媽媽歌手姜俊玲在歌唱事業中找到療癒，念了大學後，她也發揮所長，到護理之家演唱，撫慰老人家，一圓行善社會的夢想。記者王昭月／攝影
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正修科大校長龔瑞璋（左二）表彰兩名「 圓夢巨人」姜俊玲（右二）及張雅涵(左一）。...
正修科大校長龔瑞璋（左二）表彰兩名「 圓夢巨人」姜俊玲（右二）及張雅涵(左一）。記者王昭月／攝影
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憂鬱症家暴安養院

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