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到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

民國50年代廢五金和熔煉業發展蓬勃，二仁溪卻承受嚴重汙染，歷經在地志工多年努力，近年發展出生態旅遊，高雄市副市長葉匡時今午參加「海線潮旅行」踩線團，搭舢筏遊溪也體驗抓魚樂，他覺得遊程很棒，鼓勵外地遊客來高雄，不只到蛋黃區旅遊，也能到蛋白區看看不一樣的高雄。

高雄擁有山海河港，風貌各不相同，其中梓官、彌陀、永安及茄萣四區串成的海線，有觀光魚市、惡地形及濕地生態，別有一番丰采。高雄市觀光局特別推出「海線潮旅行」，邀民眾體驗不一樣的漁村生活，高雄市副市長葉匡時昨午率先踩線。

葉匡時說，高雄市海線地區除有美麗的海岸線，亦有漁業、海洋、候鳥等生態及豐富的人文歷史，遊客來高雄，別只到「蛋黃區」，蛋白區的好山好水，也適合悠遊。

高雄市茄萣舢筏協會鑑於二仁溪早年汙染嚴重，偕志工投入整治近20年，如今流域已重新有魚蝦現蹤，極適合安排生態之旅，進行環境教育。

舢筏協會導覽人員毛小驊說，茄萣區目前規劃有半日遊程，時間為2.5小時，其中1.5小時安排遊二仁溪，半小時分享在地人文，半小時走訪紅樹林祕境，當地紅樹林是海茄苳，葉片還可以「摘鹽巴」，樹林中常可見到白頭翁、綠繡眼及黃小鷺。

另遊二仁溪時，可近距離觀察濕地的水鳥生態，在南萣橋附近，並可看到二仁溪汙染遺址，進行最好的環境機會教育。

高雄市觀光局表示，「海線潮旅行」預定11、12月出團，系列遊程原價1280元，現在優惠下殺每人699元。獨家遊程，還有前進零下負25 度的急凍冰窖、走訪台版俄羅斯克林姆林宮殿等還及檜木筷、魚丸、纏繞畫、彩繪斗笠等DIY體驗，報名就可抽獎，出團再送精美小禮，相關資訊可上網，http://bit.ly/2WyoXFS

高雄市副市長葉匡時今午搭舢筏遊二仁溪，欣賞當地水岸生態。記者王昭月／攝影
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高雄市觀光局串連海線四區，推出「海線潮旅行」。記者王昭月／攝影
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高雄市副市長葉匡時今午搭舢筏遊二仁溪，欣賞當地水岸生態。記者王昭月／攝影
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二仁溪遊程，也可以拉縴抓魚。記者王昭月／攝影
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二仁溪整治有成，水邊蘆葦被在地民眾製成極富特色的蘆笛，據稱早年吹蘆笛，就是在召喚...
二仁溪整治有成，水邊蘆葦被在地民眾製成極富特色的蘆笛，據稱早年吹蘆笛，就是在召喚親密愛入的暗號。記者王昭月／攝影
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高雄市葉匡時濕地

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