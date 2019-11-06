到二仁溪進行生態觀光 高雄副市長葉匡時推海線潮旅行

2019-11-06 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



民國50年代廢五金和熔煉業發展蓬勃，二仁溪卻承受嚴重汙染，歷經在地志工多年努力，近年發展出生態旅遊，高雄市副市長葉匡時今午參加「海線潮旅行」踩線團，搭舢筏遊溪也體驗抓魚樂，他覺得遊程很棒，鼓勵外地遊客來高雄，不只到蛋黃區旅遊，也能到蛋白區看看不一樣的高雄。

高雄擁有山海河港，風貌各不相同，其中梓官、彌陀、永安及茄萣四區串成的海線，有觀光魚市、惡地形及濕地生態，別有一番丰采。高雄市觀光局特別推出「海線潮旅行」，邀民眾體驗不一樣的漁村生活，高雄市副市長葉匡時昨午率先踩線。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

葉匡時說，高雄市海線地區除有美麗的海岸線，亦有漁業、海洋、候鳥等生態及豐富的人文歷史，遊客來高雄，別只到「蛋黃區」，蛋白區的好山好水，也適合悠遊。

高雄市茄萣舢筏協會鑑於二仁溪早年汙染嚴重，偕志工投入整治近20年，如今流域已重新有魚蝦現蹤，極適合安排生態之旅，進行環境教育。

舢筏協會導覽人員毛小驊說，茄萣區目前規劃有半日遊程，時間為2.5小時，其中1.5小時安排遊二仁溪，半小時分享在地人文，半小時走訪紅樹林祕境，當地紅樹林是海茄苳，葉片還可以「摘鹽巴」，樹林中常可見到白頭翁、綠繡眼及黃小鷺。

另遊二仁溪時，可近距離觀察濕地的水鳥生態，在南萣橋附近，並可看到二仁溪汙染遺址，進行最好的環境機會教育。