高雄勞工夜市熄燈 凱旋青年夜市喊零租金招商
2019-11-06 19:00
攝影中心 記者劉學聖
／高雄即時報導
擁有30年歷史的高雄勞工夜市，攤商違法擺攤多年，引發地方民怨，不少當地居民到市府陳情抗議擾亂居住安寧，市府訂出將在11月11日結束營業，也讓攤商擔心生計受影響，高雄市副市長葉匡表示希望將攤商輔導到合法場所來努力，鄰近的凱旋青年夜市旁的合法場地則敞開雙臂，歡迎勞工夜市攤商進駐，還打出輔導期間免租金招商，盼一起撐起庶民夜市經濟。
高市議會7年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，為避免「落日條款」衝擊攤販生計，市府多次召開公聽會聽取意見，目前高雄市未經核准設置於道路上既有攤集場約有55場，由於附近住戶反應環境髒亂與安寧，市府也希望攤商做生意不能建立在住戶的痛苦上。這些違法夜市中，以位在前鎮的勞工夜市規模最大，擁有300多攤，備受矚目。傳出恐熄燈消息，民眾深感不捨，夜市湧入上萬人，民眾紛紛打卡拍照「道別」，許多知名攤位甚至要排上2小時，周邊交通也大打結，雖然生意爆好但攤商完全開心不起來，不知道未來生計何去何從。
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為此鄰近勞工夜市的，「凱旋青年夜市旁的合法場地」是政府認證的合法集中場，優先歡迎一德勞工夜市攤商進駐，營業日同樣為每周一，還打出輔導期間免租金的優惠、付訂金優先劃位，業者表示規劃凱旋青年夜市旁空地模擬原本擺攤形式原汁原味擺攤模式合法繼續經營，業者說他們也不希望勞工夜市的老字號小吃與攤位就這麼消失，尤其凱旋青年夜市旁的合法場地所在地點有捷運、輕軌經過交通方便，又有免費停車場，希望大家一起來共創庶民經濟。
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