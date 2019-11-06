高雄勞工夜市熄燈 凱旋青年夜市喊零租金招商

2019-11-06 19:00 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／高雄即時報導



高雄凱旋青年夜市是政府認證的合法集中場。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 擁有30年歷史的高雄勞工夜市，攤商違法擺攤多年，引發地方民怨，不少當地居民到市府陳情抗議擾亂居住安寧，市府訂出將在11月11日結束營業，也讓攤商擔心生計受影響，高雄市副市長葉匡表示希望將攤商輔導到合法場所來努力，鄰近的凱旋青年夜市旁的合法場地則敞開雙臂，歡迎勞工夜市攤商進駐，還打出輔導期間免租金招商，盼一起撐起庶民夜市經濟。

高市議會7年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，為避免「落日條款」衝擊攤販生計，市府多次召開公聽會聽取意見，目前高雄市未經核准設置於道路上既有攤集場約有55場，由於附近住戶反應環境髒亂與安寧，市府也希望攤商做生意不能建立在住戶的痛苦上。這些違法夜市中，以位在前鎮的勞工夜市規模最大，擁有300多攤，備受矚目。傳出恐熄燈消息，民眾深感不捨，夜市湧入上萬人，民眾紛紛打卡拍照「道別」，許多知名攤位甚至要排上2小時，周邊交通也大打結，雖然生意爆好但攤商完全開心不起來，不知道未來生計何去何從。

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