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綠批高市府修法安插人事 葉匡時籲勿立法干預行政

2019-11-06 19:05中央社 高雄6日電

民進黨高雄市議員高閔琳今天以「國瑜機器」形容，質詢文化局大動作修改自治條例為安插人事。副市長葉匡時說，相關法案內部討論未定案，除指示政風調查，呼籲立法勿干預行政。

高閔琳今天在市政總質詢指出，「夫人干政、高雄文化大革命」，韓國瑜的妻子李佳芬要安插閨密小妹、文化局機要秘書林宜靜擔任高雄流行音樂中心副執行長。她質疑林宜靜沒有相關音樂等特殊背景，在8月1日高雄流行音樂中心董事會引發熱議，後來因有董事提議以後的人事任命都要改為不記名方式表決，才讓文化局撤案。

高閔琳表示，這起人事案隨後又在10月16日的文化局局務會議中提案修正相關行政法人的設置自治條例，將原先依母法「行政法人法」所訂定的任期制做修改，並追溯到民國107年12月10日施行。

高閔琳批評文化局的作法完全違反並牴觸母法，只為任用無專業背景的夫人幫小妹，直指李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命。如今還想再安插林宜靜出任電影館的副館長。

她質詢葉匡時「知道相關違法亂紀、夫人干政的事嗎？」葉匡時表示，相關法案還在文化局討論，過程中何以議員可以取得，要求政風單位做內部行政調查。對於市府尚未通相關法令、也還未送議會，議員就干涉內部行政作業。

不過，高閔琳反擊，民進黨市議員簡煥宗調閱行政暨國際處的公文何以會被國民黨市議員流出去等，都是一樣的標準，過去市府也有多件要安插人事的例子，包括高雄港區土地開發公司總經理人事等，批評市府酬庸安插人事受質疑的例子很多。

結束質詢後，葉匡時及首長接受聯訪回應。林宜靜否認是李佳芬閨密或小妹，強調自己是有專業的媒體人，過去策展過活動，無法接受議員指控。

有關文化局修改自治條例案，局長林思伶回應不能接受作為被曲解「安插人事」。至於林宜靜是否會出任電影館副館長，也是今天才首次聽到的說法，反質疑議員干預行政作為。

文化局葉匡時李佳芬

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