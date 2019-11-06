高市海洋局攜手高餐大師生 舉辦創意企劃競賽
2019-11-06 17:18
攝影中心 記者劉學聖
／高雄即時報導
為推動高雄市沿海觀光遊憩產業及提升國人海洋環境教育，由海洋委員會補助，高雄市海洋局主辦，國立高雄餐旅大學協辦的海洋休閒觀光遊程企劃評選，總共有81位學生參與競賽，遊程設計包含漁村生活手作、趣味團康、當地環境導覽、品嚐漁家料理等遊程活動，總共選出四組優勝隊伍，將分梯次邀請親子大眾來茄萣二仁溪水域實際體驗遊程內容。
遊程規劃中，學生以親子，國中小學童作為出發點，發揮創意設計多元DIY手作，例如彈塗魚黏土、彩繪陶瓷杯墊…等。趣味團康互動，則藉由遊戲內容帶入在地環境生態議題，將教學從書桌前帶到戶外，達到寓教於樂的目的。賽後選出四組優勝隊伍，將在11月9、10、16、17日邀請親子大眾一起共同來體驗茄萣漁光與人文之美。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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