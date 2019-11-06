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高市海洋局攜手高餐大師生 舉辦創意企劃競賽

2019-11-06 17:18攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

為推動高雄市沿海觀光遊憩產業及提升國人海洋環境教育，由海洋委員會補助，高雄市海洋局主辦，國立高雄餐旅大學協辦的海洋休閒觀光遊程企劃評選，總共有81位學生參與競賽，遊程設計包含漁村生活手作、趣味團康、當地環境導覽、品嚐漁家料理等遊程活動，總共選出四組優勝隊伍，將分梯次邀請親子大眾來茄萣二仁溪水域實際體驗遊程內容。

遊程規劃中，學生以親子，國中小學童作為出發點，發揮創意設計多元DIY手作，例如彈塗魚黏土、彩繪陶瓷杯墊…等。趣味團康互動，則藉由遊戲內容帶入在地環境生態議題，將教學從書桌前帶到戶外，達到寓教於樂的目的。賽後選出四組優勝隊伍，將在11月9、10、16、17日邀請親子大眾一起共同來體驗茄萣漁光與人文之美。

國立高雄餐旅大學學生進行海洋休閒觀光遊程企劃評選，選出優勝隊伍將分梯次邀請親子大...
國立高雄餐旅大學學生進行海洋休閒觀光遊程企劃評選，選出優勝隊伍將分梯次邀請親子大眾來茄萣二仁溪水域實際體驗遊程內容。圖／高市海洋局提供
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國立高雄餐旅大學學生進行海洋休閒觀光遊程企劃評選，選出優勝隊伍將分梯次邀請親子大...
國立高雄餐旅大學學生進行海洋休閒觀光遊程企劃評選，選出優勝隊伍將分梯次邀請親子大眾來茄萣二仁溪水域實際體驗遊程內容。圖／高市海洋局提供
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