投票最常發生的亂象原來是這個 屏縣選委會模擬演練

2019-11-06 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



為了避免去年選舉開票的亂象重演，屏東縣選舉委會今天上午舉辦模擬投票，並演練投票所11種最常發生的狀況，包括選舉人不耐久候而大聲鼓噪、未帶身分證，欲以其他證件領票者，或是帶手機或攝影器進入投票所、跑錯投票所等，去年甚至還有選務人員遲遲招募不足的窘境，選委會表示，明年初的選舉只有3張選票，選務相對單純，目前選務人員9116人已完成招募。

今天上午的模擬演練是由屏東市公所民政課人員擔任投開票所工作人員，另有125位民眾事先報名參與，選委會表示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日舉行投票，這次選舉共有3張選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及全國不分區立委政黨票，今天上午的模擬演練主要是為提升投開票所工作人員處理突發狀況能力。

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去年大選因為涵蓋多項選舉及公投，衍生不少投票亂象，其中最引爭議的莫過於投票時間已截止、排隊人潮卻仍無法消化，導致很多民眾可以一面從手機查詢開票，一面排隊等候入場投票。

因此，中選會特別要求地方選委會務必提前演練，以提升應變能力，選委會表示，今天模擬演練的突發狀況，主要是根據中央選舉委員會及各地方選委會彙整最常發生的突發狀況，共計11種，包括：1、投票所外民眾排隊等候投票大排長龍，不耐久候而大聲鼓譟之選舉人。2、選舉人未攜帶國民身分證，擬以其他證件進入投票所。3、選舉人攜帶手機或攝影器材進入投票所。4、遇有投票所異動跑錯投票所之原住民選舉人。5、投票所異動之原住民選舉人持非所轄區之國民身分證投票。6、遇有返回戶籍地投票之投票所工作人員優先進入投票所投票。7、選舉人撕毀選舉票。8、遇有行動不便、乘坐輪椅、年長者、孕婦及其他不適久站之選舉人到達投票所等候投票。9、不識字之選舉人投票。10、發錯選舉票。11、投票時間截止時仍有民眾排隊等候投票之處置。