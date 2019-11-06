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澎湖公私托育中心 讓嬰幼兒得到最好照顧

2019-11-06 15:05中央社 澎湖縣6日電

澎湖公私協力托嬰中心與社區公共托育家園，今天分別在馬公前寮社區活動中心及白沙社會福利館揭牌，讓市郊偏鄉的幼兒可就近居家托育服務。

澎湖馬公前寮與白沙2處公私協力托嬰中心和托育家園，今天由澎湖縣長賴峰偉、市長葉竹林等人揭牌，可托育30名嬰幼兒。

賴峰偉表示，公共托嬰中心或托育家園，完全朝居家式的環境設計，讓受托的嬰幼兒如同在自己家庭一樣，不僅環境好，連設施都是經過專業設計、安全，考量，托育人員也都是受過訓練合格，父母不用擔心，每名嬰幼兒都可得到最好、最周全的照顧。

社會處長陳賜豐表示，縣府為提供公共化托育服務，進行空間活化再利用，在全縣短短2年內成立了5處公共托育中心或家園，提供父母完善的托育服務。

社會處表示，澎湖公私托育收托0-2歲幼兒，每月托育費為新台幣9000至9500元，家長可申請3000元托育補助，減輕家長經濟負擔。

托育澎湖托嬰

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