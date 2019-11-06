綠議員指控高市府有「夫人幫」 高市府：無法接受

2019-11-06 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市議員高閔琳今天在高雄市議會質詢文化局修改「高雄市流行音樂中心設置自治條例」、「高雄市立圖書館設置自治條例」、「高雄市政府文化局表演藝術類活動補助作業要點點」，要把自治條例中的董監事任期改為隨首長進退，指這是為安排一項流行音樂中心一位林姓機要祕書的人事所做的修改，她並指這名林姓機要祕書是「夫人幫」。文化局長林思伶表示自治條例還在內部討論，副市長葉匡時質疑立法權干涉行政權，林姓機要祕書強調自己有專業，無法接受被說成「夫人幫」。

高閔琳以「李佳芬的小妹」形容文化局林姓祕書，並說市府要安排林當海洋及流行音樂中心副執行長，但因林沒有流行音樂方面的背景和經歷，所以此人事案8月1日被高流中心的董事會擋下，文化局即要修改文化局的有關的行政法人自治條例，包括高雄市流行音樂中心設置自治條例，10月16日送局務會議討論，要將原是任期制的董監事改為與監督機關同進退。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

高閔琳表示，依據「行政法人法」第6條的規定，行政法人機關的董監事是任期制，和都市計畫委員會、環評委員會一樣，文化局的修改，並溯及到107年12月10日，等於違反母法「行政法人法」所訂定的任期制。

高閔琳撂重話，指高市府不惜違反母法也要一次將40多位高流中心董事全數解聘，「無疑是韓國瑜、李佳芬在高雄文化界掀起的文化大革命。」

法制局長吳秋麗說，行政法人法是有規定行政法人機關的董監事採任期制，但沒有明文規定「任期」如何定。

葉匡時會議會後受訪時表示，現在這法案都在內部討論中、還沒完全確定，也沒送到議會，議員不知道經過哪種方式得到內部討論文件，某個意義上已經是立法權干涉行政權，如果通過確定再送到議會，議員再來質疑有何不妥、這樣才正常。

葉匡時表示無法接受議員先入為主、假設市府要進行人事調整的指控，讓他覺得議員只是為了保護前朝想要留用的人；市府用人唯才、不分藍綠，是以專業考慮。

林思伶表示，是因衝突利害關係法、母法有修正，所以有議員在議會要求市府內部檢討相關的自治條例，文化局才啟動檢討機制，目前內部還在討論卻被議員曲解成因人涉事、是為某人修改條例，這對當事人也不公平，高流中心執行長、副執行長的聘用自有聘用規定。