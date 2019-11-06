非國民黨提名卻與韓國瑜合掛看板 屏東韓粉怒嗆蹭熱度

2019-11-06 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



2020大選倒數66天，屏東第一選區多人角逐戰況激烈，綠營分裂態勢備受關注，不過，國民黨參選人葉壽山也面臨藍軍分裂。長期投身「反年改」的屏東縣後備司令部前司令黃冬輝，日前掛出與韓國瑜的看板，引起注意，但也遭韓粉抨擊，是在蹭韓國瑜的熱度，混淆支持者視聽。黃冬輝則回應，與韓同為軍人出身，捍衛中華民國的理念相同，沒有什麼蹭熱度的問題。

立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠投入選戰，與民進黨提名的現任立委鍾佳濱強碰，綠營分裂如何挽回備受關注，另外，還有狹全國知名度的無黨籍縣議員蔣月惠、年僅25歲的一邊一國行動黨潘偉龍等人，皆表態意參選，形成6人混戰局面。而黃冬輝掛出與韓國瑜合體看板，有韓粉要求葉壽山趕緊跟進。

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屏東韓家軍成員表示，在屏東各地已掛起超過20面的韓國瑜看板，但黃冬輝是哪位？不是國民黨所提名憑什麼與韓掛看板？怒批是蹭熱度，混淆視聽，誤導韓國瑜支持者，把票投給他。而葉壽山既然是國民黨提名，也應該要趕緊把看板都換成與韓合體，現在路上仍是葉的獨立看板，會被人做文章。

面對韓粉質疑，黃東輝強調，自己與韓同為軍人出身，捍衛中華民國的理念也相同；韓國瑜在外造勢，自己也是與同袍站在第一線協助維持秩序。為了爭取軍公教警消權益將以無黨籍身分投入選戰，目前以進行到第3波文宣，沒有蹭熱度的問題，有這樣的想法的人是格局不夠大。