大師陳必先鋼琴獨奏會 演繹浪漫樂派及印象樂派曲風

2019-11-06 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



先後獲得慕尼黑ARD國際大賽、布魯塞爾伊莉莎白大賽、鹿特丹國際荀白克大賽及華盛頓國際巴赫大賽等首獎的鋼琴家陳必先，11月10日晚上7點半在高雄至德堂，舉辦「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」。演出曲目包含貝多芬鋼琴奏鳴曲及拉威爾鋼琴小品，橫跨德奧樂派及法國印象派等名家作品。

陳必先自幼就展露音樂天分，9歲赴歐留學德國科隆音樂院，離鄉背景的孤獨與刻苦歲月，堅毅完成鋼琴家的養成教育。在慕尼黑與布魯塞爾，贏得ARD國際鋼琴大賽與伊莉莎白鋼琴大賽的桂冠首獎，震驚歐美樂壇，一舉成名。

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國際邀約頻繁，之後又奪得國際苟白克國際大賽與美國巴赫國際大賽的首獎，奠定她在世界樂壇的崇高聲望和地位，也是華人之光。