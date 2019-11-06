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大師陳必先鋼琴獨奏會 演繹浪漫樂派及印象樂派曲風

2019-11-06 12:53聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

先後獲得慕尼黑ARD國際大賽、布魯塞爾伊莉莎白大賽、鹿特丹國際荀白克大賽及華盛頓國際巴赫大賽等首獎的鋼琴家陳必先，11月10日晚上7點半在高雄至德堂，舉辦「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」。演出曲目包含貝多芬鋼琴奏鳴曲及拉威爾鋼琴小品，橫跨德奧樂派及法國印象派等名家作品。

陳必先自幼就展露音樂天分，9歲赴歐留學德國科隆音樂院，離鄉背景的孤獨與刻苦歲月，堅毅完成鋼琴家的養成教育。在慕尼黑與布魯塞爾，贏得ARD國際鋼琴大賽與伊莉莎白鋼琴大賽的桂冠首獎，震驚歐美樂壇，一舉成名。

國際邀約頻繁，之後又奪得國際苟白克國際大賽與美國巴赫國際大賽的首獎，奠定她在世界樂壇的崇高聲望和地位，也是華人之光。

陳必先在西方古典樂壇擁有傑出表現，長期努力不懈追求更好的琴藝表現，也不吝提攜後進，具有大師風範，更傳為樂壇佳話。 這次在高雄登台的獨奏會，陳必先帶來德奧及法國樂派的名家作品，包括貝多芬G大調第16號鋼琴奏鳴曲與C小調第32號鋼琴奏鳴曲，還有拉威爾的水之嬉戲、海上孤舟及水妖等鋼琴小品。陳必先將演繹浪漫樂派及印象樂派的不同曲風，值得樂迷聆賞。

「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」11月10日晚上7點半在高雄至德堂演出。圖／...
「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」11月10日晚上7點半在高雄至德堂演出。圖／主辦單位提供
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「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」11月10日晚上7點半在高雄至德堂演出。圖／...
「大師風範2019陳必先鋼琴獨奏會」11月10日晚上7點半在高雄至德堂演出。圖／主辦單位提供
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