影/罷韓團體1221號召10萬人上街 發起人：拒政治詐騙

2019-11-06 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



罷韓團體今天在高雄文化中心宣布「1221 Wecare台灣大遊行」正式啟動，預估當天要號召10萬人上街頭，從高雄五福路文化中心走到大義街，訴求「Reset高雄、Wake up 台灣」。12月26日再挾遊行熱勢，將罷韓連署書送到中央選委會。

社群Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前81氣爆自救會會長陳冠榮醫師、前金區三川里里長莊晉勳，今天共同文化中心宣布「1221 wecare台灣大遊行」正式啟動。

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尹立表示，現在已進入迎接韓國瑜就職未滿1年、鑽法律漏洞避免罷免的倒數階段了，「高雄面對韓害的這一年來，藉由自癒的而產生了抗體，但也憂慮病毒找尋新的宿主。」

公民割草行動發言人李醫師說，公民割草希望讓共識變成行動，讓高雄市民拿回罷免權利，讓罷免成為市民手中利劍，要悍拒韓市長的政治詐騙。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，韓國瑜參選總統請假後，先是去了屏東，然後第一場造勢選在台南，就是要跳過高雄，因為他知道，高雄人早就看清他的騙子本質。上周是高雄市議會的總預算審查，韓國瑜寧願在家裡洗衣服，也不願意到市議會幫自己提出的預算案盡心盡力，難道高雄市民的權益、高雄的市政，連韓國瑜的內褲都不如嗎？

遊行當天是否會有政治大咖參與？尹立說，基本上都不反對，只要是認同理念的都歡迎，但最核心的仍是市民與公民。至於罷韓連署書部分，目前已核計有30萬份。依選罷法規定，高雄去年選舉人數是228萬餘人，第一階段需1%的連署書，所以預計在遊行完的過5天、也就是12月26日，會送3萬份去中央選委會；因需一個月的行政作業時間，再通知送第二階段的連署，將近30萬份，預計明年四、五月會進行罷免投票。