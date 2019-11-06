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高雄觀光區塊缺左營？ 高市府急改善

2019-11-06 09:57聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市推動觀光時，左營許多景點、美食都會被列入其中，但是左營重要道路左營大路馬路、人行道卻老舊、殘破，也沒有像旗山、鹽埕區有旅遊導覽。高雄市議員李雅芬今天質言詢時替左營抱屈，促市府改善左營大道的道路品質，也大力推動左營區域觀光。高雄市工務、觀光局表示都有規畫。

李雅芬說，左營有蓮池潭、舊城等景點與古蹟，左營大路上也有許多老字號的傳統美食，可是左營大陸不但汽機車道破損多，路面不平整，人行道更多殘，不利行人行走，電線也雜亂，影響整個天際景觀。

工務局養工處長林志東表示，有規畫將左營大路的電線電纜地下化，並配合改善道路和人行道空間，會向中央爭取經費進一步執行。

對於左營的觀光，觀光局代局長邱俊龍說，已經進行規畫，12月底之前會觀光導覽資料跟系列的推展。

高雄市左營區有許多觀光景點，市議員李雅芬促市政府要多元規畫，包括改善重要幹道左營...
高雄市左營區有許多觀光景點，市議員李雅芬促市政府要多元規畫，包括改善重要幹道左營大路道路品質。圖／聯合報資料照
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人行道高雄市

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