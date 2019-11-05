全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東縣長潘孟安，今天在議會進行施政總報告，全程一小時不看稿，並提及112組數據，暢談縣政團隊近5年來的施政進度。潘孟安表示對於屏東交通建設，在高鐵南延拍板後，高捷延伸路線也將在年底定案，不過，仍盼政府能加速恆春觀光鐵道計畫，以打通屏東交通任督二脈。另外，潘孟安也強調任內縣府減債有成，短債88.61億今年4月歸0，但強調是撙節開支審慎運用，堅守財政紀律，但建設及教育支出不打折。

潘孟安表示，2020年度總預算，是立縣以來首次跨越400億的級距，代表屏東的躍進，強調「減債不舉債，建設不等待」。此外，屏東縣醫護比低於全國平均，高榮屏東分院在多方考量下設立於屏東市，會要求榮總未來在恆春半島、原鄉、離島地區加強急重症病患的照護與後送，落實醫療平權。

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潘孟安指出，高鐵南延屏東已經拍板定案，另外，高雄捷運延伸屏東的路線今年底也會定案，至於恆春觀光鐵道計畫行政院至今還未核定，縣府還會努力。潘強調從不反對任何縣市投資交通建設，但屏東的交通平權須受到重視，不能因為是農業縣而受到歧視。

雖強調撙節開支但潘孟安認為，少子化趨勢教育不能省，教育支出就占歲出預算35.6%。潘孟按說，不僅啟動老舊校舍重建與耐震補強，針對校舍等進行檢測和維護保障孩子的安全，更進行教室智慧化更新，提升校園光纖設備，讓網路替代馬路，學習沒有差距。針對教室加裝冷氣部分，規畫聘請專業水電技師強化電器網絡，並以電腦教室、圖書館、保健室為優先改善考量，但所需經費高達12億元，因此仍須逐步進行改善。