宮廟半夜狂放鞭炮 環保局依噪音管制法廢清法開罰9000

2019-11-05 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市前金區一間宮廟被投訴11月3日凌晨還在狂放鞭炮，民眾指環保局無作為。高雄市環保局表示，接獲民眾陳情通報，立即到現場稽查，並依違反噪音管制法第8條「於本市噪音管制區內晚上十時至翌日上午八時不得施放特殊煙火及爆音類之一般爆竹煙火」規定，開立1張罰單處3000元；另外鞭炮屑沒有即時清掃造成路面汙染，又依違反廢棄物清理法第27條開立7張罰單，共罰了9000元。

高雄市環保局環境稽查科長林燦銘表示，市府對廟會活動一向表示尊重，考量廟會繞境活動是民間宗教信仰重要活動，但必須以不影響市民生活品質為前提。106年5月31日成立「宗教廟會通報群組平台」，環保局只要接獲廟會遶境活動陳情案件， 都會立即前往稽查，這次的陳情案件環保局也有跟拍蒐證，並對宮廟依規定進行裁處，開立1張違反噪音管制法，及7張違反廢棄物清理法告發單。

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